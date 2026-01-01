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Föderierter Link-Aggregator und Diskussionsplattform, die es Gemeinschaften ermöglicht, unabhängige Foren zu betreiben, die über das ActivityPub Fediverse miteinander vernetzt sind.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Lemmy erstellen können

Lemmy ist eine kostenlose, quelloffene, föderierte Link-Aggregator- und Diskussionsplattform – man stelle sich Reddit vor, aber jeder Server wird unabhängig von seiner Community betrieben, und alle Server sind über das ActivityPub-Protokoll miteinander verbunden, sodass Benutzer Communities im gesamten Fediverse abonnieren können. In Rust für geringen Ressourcenverbrauch und hohe Parallelität entwickelt, bietet Lemmy verschachtelte Kommentare, abstimmungsbasiertes Ranking, benutzerdefinierte Community-Moderation, mehrere Sortieralgorithmen und eine ausgefeilte Web-Benutzeroberfläche.

Das Selbst-Hosten von Lemmy auf Ihrem VPS ermöglicht es Community-Organisatoren, Hobbygruppen und Nischeninteressen, ihr eigenes Forum zu betreiben, ohne werbefinanzierte Geschäftsmodelle, algorithmische Feed-Manipulation oder Datenerfassung durch eine zentrale Plattform. Das gebündelte PostgreSQL und das pict-rs Bild-Hosting halten alles innerhalb Ihrer Infrastruktur.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Lemmy

Föderierte Gemeinschaften

Benutzer auf jeder Lemmy-Instanz können Gemeinschaften auf Ihrem Server abonnieren, und Ihre Benutzer können Gemeinschaften überall im Fediverse abonnieren.

Verschachtelte Kommentare und Abstimmungen

Vertraute Reddit-ähnliche Thread-Diskussion mit Up- und Down-Voting, mehreren Sortieralgorithmen (heiß, top, neu, kontrovers) und unendlicher Thread-Tiefe.

Community-spezifische Moderation

Jede Community hat ihre eigenen Moderatoren mit granularen Berechtigungen, benutzerdefinierten Regeln und einem dedizierten Mod-Log für Transparenz.

Integriertes Bild-Hosting

Der gebündelte pict-rs-Server ermöglicht Benutzern das Hochladen von Bildern und Videos direkt auf Ihre Instanz, ohne externe CDNs oder Dienste von Drittanbietern.

Anti-Spam-Funktionen

CAPTCHA bei der Registrierung, Ratenbegrenzung, instanzweite Zulassungs- und Sperrlisten sowie konfigurierbare Registrierungsanträge halten Spam und Missbrauch überschaubar.

Mobile Apps

Mehrere iOS- und Android-Apps verbinden sich mit jeder Lemmy-Instanz, sodass Benutzer von jedem mobilen Client, den sie bevorzugen, surfen und Beiträge veröffentlichen können.

Warum Sie Lemmy auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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