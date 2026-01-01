Lemmy ist eine kostenlose, quelloffene, föderierte Link-Aggregator- und Diskussionsplattform – man stelle sich Reddit vor, aber jeder Server wird unabhängig von seiner Community betrieben, und alle Server sind über das ActivityPub-Protokoll miteinander verbunden, sodass Benutzer Communities im gesamten Fediverse abonnieren können. In Rust für geringen Ressourcenverbrauch und hohe Parallelität entwickelt, bietet Lemmy verschachtelte Kommentare, abstimmungsbasiertes Ranking, benutzerdefinierte Community-Moderation, mehrere Sortieralgorithmen und eine ausgefeilte Web-Benutzeroberfläche.

Das Selbst-Hosten von Lemmy auf Ihrem VPS ermöglicht es Community-Organisatoren, Hobbygruppen und Nischeninteressen, ihr eigenes Forum zu betreiben, ohne werbefinanzierte Geschäftsmodelle, algorithmische Feed-Manipulation oder Datenerfassung durch eine zentrale Plattform. Das gebündelte PostgreSQL und das pict-rs Bild-Hosting halten alles innerhalb Ihrer Infrastruktur.