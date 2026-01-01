Lemmy in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Föderierter Link-Aggregator und Diskussionsplattform, die es Gemeinschaften ermöglicht, unabhängige Foren zu betreiben, die über das ActivityPub Fediverse miteinander vernetzt sind.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Lemmy erstellen können
Lemmy ist eine kostenlose, quelloffene, föderierte Link-Aggregator- und Diskussionsplattform – man stelle sich Reddit vor, aber jeder Server wird unabhängig von seiner Community betrieben, und alle Server sind über das ActivityPub-Protokoll miteinander verbunden, sodass Benutzer Communities im gesamten Fediverse abonnieren können. In Rust für geringen Ressourcenverbrauch und hohe Parallelität entwickelt, bietet Lemmy verschachtelte Kommentare, abstimmungsbasiertes Ranking, benutzerdefinierte Community-Moderation, mehrere Sortieralgorithmen und eine ausgefeilte Web-Benutzeroberfläche.
Das Selbst-Hosten von Lemmy auf Ihrem VPS ermöglicht es Community-Organisatoren, Hobbygruppen und Nischeninteressen, ihr eigenes Forum zu betreiben, ohne werbefinanzierte Geschäftsmodelle, algorithmische Feed-Manipulation oder Datenerfassung durch eine zentrale Plattform. Das gebündelte PostgreSQL und das pict-rs Bild-Hosting halten alles innerhalb Ihrer Infrastruktur.
Wichtige Funktionen von Lemmy
Föderierte Gemeinschaften
Benutzer auf jeder Lemmy-Instanz können Gemeinschaften auf Ihrem Server abonnieren, und Ihre Benutzer können Gemeinschaften überall im Fediverse abonnieren.
Verschachtelte Kommentare und Abstimmungen
Vertraute Reddit-ähnliche Thread-Diskussion mit Up- und Down-Voting, mehreren Sortieralgorithmen (heiß, top, neu, kontrovers) und unendlicher Thread-Tiefe.
Community-spezifische Moderation
Jede Community hat ihre eigenen Moderatoren mit granularen Berechtigungen, benutzerdefinierten Regeln und einem dedizierten Mod-Log für Transparenz.
Integriertes Bild-Hosting
Der gebündelte pict-rs-Server ermöglicht Benutzern das Hochladen von Bildern und Videos direkt auf Ihre Instanz, ohne externe CDNs oder Dienste von Drittanbietern.
Anti-Spam-Funktionen
CAPTCHA bei der Registrierung, Ratenbegrenzung, instanzweite Zulassungs- und Sperrlisten sowie konfigurierbare Registrierungsanträge halten Spam und Missbrauch überschaubar.
Mobile Apps
Mehrere iOS- und Android-Apps verbinden sich mit jeder Lemmy-Instanz, sodass Benutzer von jedem mobilen Client, den sie bevorzugen, surfen und Beiträge veröffentlichen können.
Warum Sie Lemmy auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.