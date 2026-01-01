Milvus mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Vektordatenbank, konzipiert für KI-Anwendungen, die Milliarden von Embeddings mit einer Latenzzeit im Sub-Millisekundenbereich durchsucht.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Milvus erstellen können
Milvus ist die weltweit beliebteste Open-Source-Vektordatenbank, die speziell für die Speicherung und Suche hochdimensionaler Einbettungen entwickelt wurde, die von Machine-Learning-Modellen generiert werden. Sie unterstützt HNSW-, IVF- und DiskANN-Indizes, hybride dichte und dünnbesetzte Vektorsuchen und verarbeitet Milliarden von Vektoren bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer Abfragelatenz im Sub-Millisekundenbereich. Diese Vorlage stellt den vollständigen Milvus-Stack bereit, mit etcd für Metadaten, MinIO für Objektspeicher und der Attu-Web-Benutzeroberfläche für die visuelle Verwaltung.
Das Hosten von Milvus auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Einbettungen und sensible Benutzerdaten innerhalb Ihrer Infrastruktur, bietet dedizierten Speicher und CPU für indexintensive KI-Workloads und eliminiert die Pro-Abfrage-Kosten von verwalteten Vektordatenbankdiensten.
Wichtige Funktionen von Milvus
Suche im Milliardenbereich
Indizieren und abfragen Sie Milliarden von Vektoren mit einer Latenz im Sub-Millisekundenbereich unter Verwendung von HNSW-, IVF- oder DiskANN-Indizes.
Hybride Suche
Kombinieren Sie dichte Vektoren, dünnbesetzte Vektoren und Metadatenfilter in einer einzigen Abfrage für einen präziseren KI-Abruf.
RAG-bereite Infrastruktur
Dokument-Embeddings speichern und relevanten Kontext für LLMs abrufen, um präzise Chatbots und Q&A-Systeme zu ermöglichen.
Attu Web-UI
Sammlungen verwalten, Abfragen ausführen und die Cluster-Integrität über eine integrierte browserbasierte Verwaltungskonsole überwachen.
Mehrsprachige SDKs
Offizielle Clients für Python, Java, Go und Node.js sowie REST- und gRPC-APIs lassen sich in jeden KI-Stack integrieren.
Warum Sie Milvus auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.