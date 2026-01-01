Milvus ist die weltweit beliebteste Open-Source-Vektordatenbank, die speziell für die Speicherung und Suche hochdimensionaler Einbettungen entwickelt wurde, die von Machine-Learning-Modellen generiert werden. Sie unterstützt HNSW-, IVF- und DiskANN-Indizes, hybride dichte und dünnbesetzte Vektorsuchen und verarbeitet Milliarden von Vektoren bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer Abfragelatenz im Sub-Millisekundenbereich. Diese Vorlage stellt den vollständigen Milvus-Stack bereit, mit etcd für Metadaten, MinIO für Objektspeicher und der Attu-Web-Benutzeroberfläche für die visuelle Verwaltung.

Das Hosten von Milvus auf Ihrem eigenen VPS hält proprietäre Einbettungen und sensible Benutzerdaten innerhalb Ihrer Infrastruktur, bietet dedizierten Speicher und CPU für indexintensive KI-Workloads und eliminiert die Pro-Abfrage-Kosten von verwalteten Vektordatenbankdiensten.