Radarr ist eine umfassende automatisierte Verwaltung für Filmsammlungen für Usenet- und BitTorrent-Nutzer. Er überwacht RSS-Feeds nach neuen Veröffentlichungen, die Ihren Qualitätsprofilen entsprechen, löst Downloads über Clients wie qBittorrent oder SABnzbd aus und benennt und organisiert Ihre Bibliothek automatisch. Die Unterstützung für benutzerdefinierte Formate ermöglicht es Ihnen, spezifische Kodierungen – 4K HDR, Dolby Vision, REMUX – anzusteuern, und Radarr wird bestehende Dateien aktualisieren, sobald bessere Veröffentlichungen erscheinen.

Der Betrieb von Radarr auf einem VPS hält ihn rund um die Uhr aktiv mit konsistenter Bandbreite, wodurch Sie kein Veröffentlichungsfenster verpassen. Er integriert sich direkt mit Plex, Jellyfin und Emby, um Ihre Medienserver-Bibliothek in dem Moment zu aktualisieren, in dem eine neue Datei landet, und passt natürlich zu Sonarr, Lidarr und Prowlarr für ein komplettes automatisiertes Medien-Ökosystem.