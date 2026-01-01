Foundry VTT mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Führende virtuelle Tabletop-Plattform zum Online-Spielen von Tabletop-Rollenspielsitzungen mit Karten, Charakterbögen, Automatisierung und Sprach-/Videointegration.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Foundry VTT
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Foundry VTT erstellen können
Foundry Virtual Tabletop ist die führende kommerzielle, aber selbst gehostete Plattform zum Online-Spielen von Tabletop-Rollenspielen. Basierend auf einer modularen JavaScript-Engine mit umfassender Unterstützung für Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu und Dutzende anderer Systeme durch Community-Module, bietet es professionelle dynamische Beleuchtung, Sichtlinien, animierte Token, Würfelwurf-Automatisierung und eine umfangreiche Makrosprache für benutzerdefinierte Spielmechaniken.
Das Selbst-Hosting von Foundry auf Ihrem VPS hält jede Kampagne, jeden Charakterbogen und jede Kampfkarte unter Ihrer direkten Kontrolle – keine SaaS-Gebühren pro Sitzung, keine monatlichen Cloud-Kosten und kein Zugriff Dritter auf die Spieldaten Ihrer Spieler. Eine kostenpflichtige Foundry-Lizenz ist erforderlich und wird einmalig auf foundryvtt.com erworben.
Wichtige Funktionen von Foundry VTT
Dynamische Beleuchtung und Sicht
Kachelbasierter Nebel des Krieges, Sichtlinienberechnungen, dynamische Lichtquellen und tokenbasierte Sicht bieten Spielern ein Dungeon-Crawl-Erlebnis in Filmqualität.
System- und Modul-Marktplatz
Native Unterstützung für D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu und über 100 weitere Systeme durch Community-Module und Inhaltspakete.
Würfel-Automatisierung
Integrierter Würfelroller mit Chat-Integration, Formel-Parser und systemweiten Regeln, die Angriffswürfe, Schaden, Rettungswürfe und Fertigkeitsprüfungen automatisieren.
Sprach- und Video-Chat
Optionale WebRTC-Sprach- und Videokanäle laufen direkt in Foundry, sodass Gruppen Discord, Zoom oder andere externe Tools nicht benötigen.
Makros und JavaScript
Ein vollständiges Makrosystem mit JavaScript-Zugriff auf den Spielzustand ermöglicht es Spielleitern, komplexe Mechaniken zu automatisieren, benutzerdefinierte Buttons zu erstellen und dynamische Szenen zu gestalten.
Persistente Kampagnen
Welten, Charaktere, Journale, Szenen und Spielerdaten bleiben über Sitzungen hinweg bestehen und überleben Container-Updates durch ein einziges benanntes Volume.
Warum Sie Foundry VTT auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.