Foundry Virtual Tabletop ist die führende kommerzielle, aber selbst gehostete Plattform zum Online-Spielen von Tabletop-Rollenspielen. Basierend auf einer modularen JavaScript-Engine mit umfassender Unterstützung für Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu und Dutzende anderer Systeme durch Community-Module, bietet es professionelle dynamische Beleuchtung, Sichtlinien, animierte Token, Würfelwurf-Automatisierung und eine umfangreiche Makrosprache für benutzerdefinierte Spielmechaniken.

Das Selbst-Hosting von Foundry auf Ihrem VPS hält jede Kampagne, jeden Charakterbogen und jede Kampfkarte unter Ihrer direkten Kontrolle – keine SaaS-Gebühren pro Sitzung, keine monatlichen Cloud-Kosten und kein Zugriff Dritter auf die Spieldaten Ihrer Spieler. Eine kostenpflichtige Foundry-Lizenz ist erforderlich und wird einmalig auf foundryvtt.com erworben.