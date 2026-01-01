LibreSpeed ist ein leichter, quelloffener HTML5-Geschwindigkeitstest, der Download, Upload, Ping und Jitter direkt im Browser misst. Im Gegensatz zu kommerziellen Geschwindigkeitstest-Websites läuft er vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, sodass Sie einen privaten Geschwindigkeitstest für Ihr Team, Ihren ISP oder Ihre Kunden veröffentlichen können, ohne den Datenverkehr über Messserver von Drittanbietern zu leiten.

Das Selbst-Hosting von LibreSpeed auf einem VPS ermöglicht Ihnen genaue, wiederholbare Messungen gegen einen Server, dem Sie vertrauen, mit einer pro-Test-Ergebnisdatenbank, die es Ihnen ermöglicht, die Verbindungsqualität im Laufe der Zeit zu vergleichen. Tests funktionieren auf jedem modernen Desktop- oder mobilen Browser ohne Installationsschritt und ohne Client-App.