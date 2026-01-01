Kong als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Open-Source-API-Gateway zum Verwalten, Sichern und Skalieren von Microservices und APIs.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kong erstellen kÃ¶nnen
Kong ist das weltweit am hÃ¤ufigsten eingesetzte Open-Source-API-Gateway, das auf OpenResty (Nginx + LuaJIT) fÃ¼r Latenzzeiten im Sub-Millisekundenbereich bei Skalierung basiert. Es sitzt vor Ihren Diensten, um Authentifizierung, Ratenbegrenzung, Verkehrsrouting und Observability durch ein reichhaltiges Ã–kosystem von Ã¼ber 50 Plugins zu handhaben â€” ohne Ihren Anwendungscode Ã¤ndern zu mÃ¼ssen.
Der Betrieb von Kong auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber API-Verkehr, Plugin-Konfiguration und sensible Anmeldeinformationen, ohne die nutzungsbasierte Preisgestaltung von verwalteten API-Gateway-Diensten. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL zur Persistierung der Kong-Konfiguration und ist vom ersten Moment an bereit fÃ¼r das Produktions-API-Management.
Wichtige Funktionen von Kong
Zentralisierte Authentifizierung
Erzwingen Sie die OAuth 2.0-, JWT-, API-SchlÃ¼ssel- und HMAC-Authentifizierung Ã¼ber alle Dienste hinweg von einem einzigen Kontrollpunkt aus.
Ratenbegrenzung
SchÃ¼tzen Sie Upstream-Dienste vor Verkehrsspitzen, indem Sie pro-Verbraucher- oder globale Anfrageratenbegrenzungen ohne CodeÃ¤nderungen festlegen.
Plugin-Ã–kosystem
Erweitern Sie Kong mit Ã¼ber 50 offiziellen Plugins fÃ¼r Logging, Caching, Transformationen und Integrationen von Drittanbietern.
Admin-GUI
Verwalten Sie Routen, Dienste, Konsumenten und Plugins Ã¼ber die integrierte Kong Manager WeboberflÃ¤che auf Port 8002.
Multi-Protokoll-UnterstÃ¼tzung
Leiten Sie HTTP-, HTTPS-, gRPC-, WebSocket- und TCP-Verkehr Ã¼ber ein einziges Gateway mit protokollbewusstem Lastausgleich.
Warum Sie Kong auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.