Kong ist das weltweit am hÃ¤ufigsten eingesetzte Open-Source-API-Gateway, das auf OpenResty (Nginx + LuaJIT) fÃ¼r Latenzzeiten im Sub-Millisekundenbereich bei Skalierung basiert. Es sitzt vor Ihren Diensten, um Authentifizierung, Ratenbegrenzung, Verkehrsrouting und Observability durch ein reichhaltiges Ã–kosystem von Ã¼ber 50 Plugins zu handhaben â€” ohne Ihren Anwendungscode Ã¤ndern zu mÃ¼ssen.

Der Betrieb von Kong auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber API-Verkehr, Plugin-Konfiguration und sensible Anmeldeinformationen, ohne die nutzungsbasierte Preisgestaltung von verwalteten API-Gateway-Diensten. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL zur Persistierung der Kong-Konfiguration und ist vom ersten Moment an bereit fÃ¼r das Produktions-API-Management.