ChartDB mit einem Klick installieren.
Open-Source-Datenbankdiagramm-Editor, der jedes Schema sofort aus einer einzigen SQL-Abfrage visualisiert, ohne dass gespeicherte Anmeldeinformationen erforderlich sind.
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Was Sie mit ChartDB erstellen können
ChartDB ist ein browserbasierter Datenbankdiagramm-Editor, der Entwicklern und DBAs ermöglicht, jedes Datenbankschema zu visualisieren, ohne das Tool direkt mit ihrer Datenbank zu verbinden. Eine einzige „Smart Query“ – eine SQL-Anweisung, die Sie in Ihrem eigenen Client ausführen – gibt Schemametadaten als JSON zurück. Fügen Sie diese in ChartDB ein, und es wird sofort ein vollständiges interaktives ERD generiert, ohne Konto, ohne gespeicherte Anmeldeinformationen und ohne dass ein Datenbankpasswort jemals Ihr Terminal verlässt.
Die KI-gestützte DDL-Exportfunktion generiert Migrationsskripte zwischen Datenbankdialekten, nützlich für Teams, die datenbankübergreifende Migrationen planen oder Schemaänderungen zur Überprüfung dokumentieren. Das Selbst-Hosting von ChartDB hält alle Schemainformationen innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur und nicht in einem Cloud-Tool eines Drittanbieters.
Wichtige Funktionen von ChartDB
Smart Query Import
Fügen Sie ein einzelnes SQL-Abfrageergebnis ein, um sofort ein vollständiges ERD zu generieren – keine direkte Datenbankverbindung oder gespeicherte Anmeldeinformationen erforderlich.
KI DDL Export
SQL-Migrationsskripte zwischen Datenbankdialekten generieren, um Teams bei der Planung datenbankübergreifender Migrationen oder der Erstellung von Schemadokumentation zu unterstützen.
Unterstützung für über 10 Datenbanken
Funktioniert sofort einsatzbereit mit PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase und vielen weiteren.
Interaktiver Editor
Diagramme kommentieren, neu anordnen und feinabstimmen mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche, die für komplexe, mehrtabellarische Schemata konzipiert ist.
Mehrere Exportformate
Exportieren Sie Diagramme als SQL, DBML, JSON, PNG, JPG oder SVG zur Dokumentation, zum Teilen oder zur Integration mit anderen Tools.
Warum Sie ChartDB auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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