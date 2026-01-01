ChartDB ist ein browserbasierter Datenbankdiagramm-Editor, der Entwicklern und DBAs ermöglicht, jedes Datenbankschema zu visualisieren, ohne das Tool direkt mit ihrer Datenbank zu verbinden. Eine einzige „Smart Query“ – eine SQL-Anweisung, die Sie in Ihrem eigenen Client ausführen – gibt Schemametadaten als JSON zurück. Fügen Sie diese in ChartDB ein, und es wird sofort ein vollständiges interaktives ERD generiert, ohne Konto, ohne gespeicherte Anmeldeinformationen und ohne dass ein Datenbankpasswort jemals Ihr Terminal verlässt.

Die KI-gestützte DDL-Exportfunktion generiert Migrationsskripte zwischen Datenbankdialekten, nützlich für Teams, die datenbankübergreifende Migrationen planen oder Schemaänderungen zur Überprüfung dokumentieren. Das Selbst-Hosting von ChartDB hält alle Schemainformationen innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur und nicht in einem Cloud-Tool eines Drittanbieters.