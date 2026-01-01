FitTrackee mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Outdoor-Aktivitätstracker für GPX-Uploads, Routenkarten und Trainingsstatistiken für Laufen, Radfahren und Wandern.
Wählen Sie einen VPS-Plan für FitTrackee
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FitTrackee erstellen können
FitTrackee ist ein selbst gehosteter Outdoor-Aktivitätstracker, der für Läufer, Radfahrer, Wanderer und alle entwickelt wurde, die GPX-Spuren auf einer Sportuhr, einem Telefon oder einem GPS-Gerät aufzeichnen. Laden Sie Aktivitätsdateien hoch, visualisieren Sie Routen auf interaktiven Karten und überprüfen Sie Statistiken zu Distanz, Höhe, Geschwindigkeit und Dauer – alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne dass eine Drittanbieter-Fitnessplattform Ihre Bewegungsdaten sammelt.
Der Betrieb von FitTrackee auf einem VPS hält Ihre Trainingshistorie, Standortspuren und persönlichen Bestleistungen privat und portabel. Mehrbenutzerunterstützung, eine dokumentierte REST-API, optionale Wetterdaten pro Training und eine ActivityPub-basierte Föderation machen es zu einer praktischen Alternative zu Strava oder Garmin Connect für Einzelpersonen, kleine Vereine und datenschutzbewusste Sportler.
Wichtige Funktionen von FitTrackee
GPX-Dateiuploads
Importieren Sie GPX-Spuren von Sportuhren, Telefonen und GPS-Geräten, um ein privates Archiv jeder Outdoor-Aktivität aufzubauen.
Interaktive Routenkarten
Visualisieren Sie jedes Training auf OpenStreetMap-basierten Karten mit vollständiger Streckenwiedergabe, Zoom und Detailansichten pro Segment.
Aktivitätsstatistiken
Verfolgen Sie Distanz, Dauer, Höhengewinn, Durchschnittsgeschwindigkeit und Tempo über alle aufgezeichneten Trainingseinheiten und Zeiträume hinweg.
Multi-Sport-Unterstützung
Erfassen Sie Laufen, Radfahren, Wandern, Skifahren und andere Outdoor-Sportarten in einer einzigen Zeitleiste mit sportartspezifischen Zusammenfassungen.
REST API und Föderation
Eine dokumentierte REST-API und optionale ActivityPub-Föderation ermöglichen es Ihnen, Integrationen zu skripten und Aktivitäten im Fediverse zu teilen.
Mehrbenutzer-Datenschutzeinstellungen
Konten für Familie, Freunde oder Clubmitglieder hosten, mit aktivitätsbezogenen Sichtbarkeitseinstellungen und von Administratoren verwalteter Registrierung.
Warum Sie FitTrackee auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.