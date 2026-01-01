Jellyswarrm ist ein Open-Source-Aggregations-Proxy, der mehrere Jellyfin-Server hinter einem einzigen Endpunkt zusammenfasst und Bibliotheken, Benutzer und Wiedergabe so darstellt, als kämen sie von einem einzigen Server. Es wurde für Haushalte und Freundeskreise entwickelt, deren Filme, Serien und Musik auf separaten Maschinen oder Netzwerken gespeichert sind, die aber einen einzigen Ort zum Durchsuchen und Abspielen von allem wünschen.

Da es die Jellyfin-API nativ spricht, funktionieren bestehende Mobil-, TV- und Desktop-Clients ohne Neukonfiguration weiter. Das Selbst-Hosting von Jellyswarrm auf einem VPS bietet Ihnen einen stabilen öffentlichen Zugangspunkt, der entfernte Jellyfin-Instanzen ohne VPNs oder SMB-Mounts überbrückt, während die Transkodierung weiterhin auf dem Upstream-Server stattfindet, der die Medien besitzt.