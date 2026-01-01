Jellyswarrm per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Reverse-Proxy, der mehrere Jellyfin-Server zu einer einzigen, vereinheitlichten Medienbibliothek zusammenführt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Jellyswarrm
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Jellyswarrm erstellen können
Jellyswarrm ist ein Open-Source-Aggregations-Proxy, der mehrere Jellyfin-Server hinter einem einzigen Endpunkt zusammenfasst und Bibliotheken, Benutzer und Wiedergabe so darstellt, als kämen sie von einem einzigen Server. Es wurde für Haushalte und Freundeskreise entwickelt, deren Filme, Serien und Musik auf separaten Maschinen oder Netzwerken gespeichert sind, die aber einen einzigen Ort zum Durchsuchen und Abspielen von allem wünschen.
Da es die Jellyfin-API nativ spricht, funktionieren bestehende Mobil-, TV- und Desktop-Clients ohne Neukonfiguration weiter. Das Selbst-Hosting von Jellyswarrm auf einem VPS bietet Ihnen einen stabilen öffentlichen Zugangspunkt, der entfernte Jellyfin-Instanzen ohne VPNs oder SMB-Mounts überbrückt, während die Transkodierung weiterhin auf dem Upstream-Server stattfindet, der die Medien besitzt.
Wichtige Funktionen von Jellyswarrm
Vereinheitlichte Bibliotheksansicht
Durchsuchen Sie Filme, Serien und Musik von jedem verbundenen Jellyfin-Server innerhalb eines einzigen Bibliotheksrasters mit zusammengeführten Reihen für „Als Nächstes“ und „Zuletzt hinzugefügt“.
Direkte Upstream-Wiedergabe
Streams werden direkt vom ursprünglichen Jellyfin-Server bereitgestellt, sodass Transkodierung und Bandbreite auf dem Gerät verbleiben, das die Medien besitzt.
Jellyfin API kompatibel
Erscheint den Clients als regulärer Jellyfin-Server, sodass bestehende Apps auf Android, iOS, Roku, Fire TV und Apple TV ohne Änderungen weiter funktionieren.
Serverübergreifende Benutzerzuordnung
Verknüpfen Sie Konten über mehrere Upstream-Server hinweg, sodass sich jeder Zuschauer einmal anmeldet und die Bibliotheken sieht, auf die er überall Zugriff hat.
Server-Föderation
Die automatische Benutzersynchronisation über verbundene Jellyfin-Instanzen hinweg gleicht Anmeldeinformationen und Zugriffe ab, ohne manuellen Kontenabgleich.
Persönliches Benutzer-Dashboard
Die integrierte Benutzerseite ermöglicht es Betrachtern, ihre Upstream-Anmeldeinformationen und verbundenen Bibliotheken über eine einzige Weboberfläche zu verwalten.
Warum Sie Jellyswarrm auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.