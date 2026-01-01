Apache HertzBeat mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source agentenlose Echtzeit-Beobachtungsplattform zur Überwachung von Servern, Datenbanken und Cloud-Diensten.
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Was Sie mit Apache HertzBeat erstellen können
Apache HertzBeat ist eine von der Community betriebene, agentenlose Observability-Plattform, die Server, Datenbanken, Middleware, Cloud-Dienste sowie benutzerdefinierte HTTP- und JMX-Endpunkte mittels konfigurierbarer Protokollvorlagen überwacht. Anstatt Kollektoren auf jedem Ziel zu installieren, fragt es Endpunkte über SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP und Dutzende anderer Protokolle ab und rendert dann Dashboards, Warnungen und Statusseiten über eine einheitliche Oberfläche.
Das Selbst-Hosting von HertzBeat auf Ihrem VPS hält Überwachungsdaten, Alarmregeln und Zielanmeldeinformationen innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Preisgestaltung pro Metrik oder Anbieterbindung. Der gebündelte PostgreSQL- und VictoriaMetrics-Stack speichert Konfigurationen und Zeitreihenmetriken lokal, wodurch die Bereitstellung von Anfang an vollständig eigenständig ist.
Wichtige Funktionen von Apache HertzBeat
Agentenloses Monitoring
Fragen Sie Server, Datenbanken und APIs über SSH, SNMP, JDBC, JMX und HTTP ab, ohne Kollektoren auf jeder Zielmaschine zu installieren.
Schwellenwert-Benachrichtigung
Definieren Sie Alarmregeln mit ausdrucksbasierten Schwellenwerten und senden Sie Benachrichtigungen an E-Mail-, Slack-, Discord-, Telegram-, Webhook- und SMS-Anbieter.
Öffentliche Statusseiten
Veröffentlichen Sie kundenorientierte Statusseiten, die die Verfügbarkeit und Vorfälle für ausgewählte überwachte Dienste melden, ohne interne Dashboards offenzulegen.
Benutzerdefinierte Protokolle
Fügen Sie neue Überwachungstypen hinzu, indem Sie YAML-Anwendungsvorlagen schreiben, damit Nischensysteme beobachtet werden können, ohne auf Anbieterintegrationen warten zu müssen.
Gebündelter Zeitreihenspeicher
Wird mit VictoriaMetrics für effiziente Langzeit-Metrikspeicherung und PostgreSQL für die Konfiguration geliefert, wodurch die Notwendigkeit entfällt, externe Datenbanken anzuschließen.
Warum Sie Apache HertzBeat auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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