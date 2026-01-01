Apache HertzBeat ist eine von der Community betriebene, agentenlose Observability-Plattform, die Server, Datenbanken, Middleware, Cloud-Dienste sowie benutzerdefinierte HTTP- und JMX-Endpunkte mittels konfigurierbarer Protokollvorlagen überwacht. Anstatt Kollektoren auf jedem Ziel zu installieren, fragt es Endpunkte über SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP und Dutzende anderer Protokolle ab und rendert dann Dashboards, Warnungen und Statusseiten über eine einheitliche Oberfläche.

Das Selbst-Hosting von HertzBeat auf Ihrem VPS hält Überwachungsdaten, Alarmregeln und Zielanmeldeinformationen innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Preisgestaltung pro Metrik oder Anbieterbindung. Der gebündelte PostgreSQL- und VictoriaMetrics-Stack speichert Konfigurationen und Zeitreihenmetriken lokal, wodurch die Bereitstellung von Anfang an vollständig eigenständig ist.