Nexterm ist eine Open-Source-Servermanagement-Plattform, die SSH-Terminalsitzungen, VNC-Desktops und RDP-Verbindungen in einer einzigen browserzugÃ¤nglichen OberflÃ¤che konsolidiert. Im Gegensatz zu herkÃ¶mmlichen Remote-Zugriffstools, die einen lokalen Client erfordern, lÃ¤uft Nexterm auf Ihrem VPS und bietet Ihnen einen vollstÃ¤ndigen Verbindungs-Hub, der von jedem GerÃ¤t mit einem Browser aus zugÃ¤nglich ist.

Das Selbst-Hosting von Nexterm auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Server-Anmeldeinformationen und Sitzungsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Der integrierte SFTP-Dateimanager, die Sitzungsaufzeichnung, das Monitoring sowie die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Organisationen und 2FA machen es zu einem praktischen Ersatz fÃ¼r das Jonglieren mit mehreren SSH-Clients, VNC-Viewern und RDP-Tools.