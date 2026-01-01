Nexterm als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Serververwaltung fÃ¼r SSH-, VNC- und RDP-Verbindungen, vollstÃ¤ndig Ã¼ber Ihren Browser zugÃ¤nglich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Nexterm erstellen kÃ¶nnen
Nexterm ist eine Open-Source-Servermanagement-Plattform, die SSH-Terminalsitzungen, VNC-Desktops und RDP-Verbindungen in einer einzigen browserzugÃ¤nglichen OberflÃ¤che konsolidiert. Im Gegensatz zu herkÃ¶mmlichen Remote-Zugriffstools, die einen lokalen Client erfordern, lÃ¤uft Nexterm auf Ihrem VPS und bietet Ihnen einen vollstÃ¤ndigen Verbindungs-Hub, der von jedem GerÃ¤t mit einem Browser aus zugÃ¤nglich ist.
Das Selbst-Hosting von Nexterm auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Server-Anmeldeinformationen und Sitzungsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Der integrierte SFTP-Dateimanager, die Sitzungsaufzeichnung, das Monitoring sowie die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Organisationen und 2FA machen es zu einem praktischen Ersatz fÃ¼r das Jonglieren mit mehreren SSH-Clients, VNC-Viewern und RDP-Tools.
Wichtige Funktionen von Nexterm
SSH, VNC und RDP
Verwalten Sie SSH-Terminals, VNC-Desktops und RDP-Sitzungen von einem einzigen Browser-Tab aus â€“ keine lokale Client-Installation auf irgendeinem GerÃ¤t erforderlich.
SFTP Dateimanager
Dateien auf Remote-Servern Ã¼ber eine integrierte SFTP-Schnittstelle durchsuchen, hochladen und herunterladen, ohne einen separaten FTP-Client zu benÃ¶tigen.
Sitzungsaufzeichnung
Aufzeichnen und Wiedergeben von Terminal- und Desktop-Sitzungen fÃ¼r Audits, Team-Reviews oder die Fehlerbehebung bei vergangenen Ã„nderungen.
Zwei-Faktor-Authentifizierung
SchÃ¼tzen Sie den Zugriff auf alle Ihre Server mit 2FA und OIDC SSO, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer Verbindungen Ã¶ffnen kÃ¶nnen.
Mehrbenutzerorganisationen
Teilen Sie Server und Anmeldeinformationen in Organisationen auf, damit Teams den Zugriff teilen kÃ¶nnen, ohne nicht zusammenhÃ¤ngende Infrastruktur offenzulegen.
Warum Sie Nexterm auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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