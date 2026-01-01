DeepWiki Open ist eine selbst hostbare Implementierung des ursprünglichen DeepWiki-Konzepts, die öffentliche oder private Code-Repositories automatisch in wunderschön organisierte, navigierbare Wikis umwandelt. Es analysiert Ihre Codebasis, generiert umfassende Erklärungen zu Architektur und Modulen und rendert interaktive Diagramme, die zeigen, wie Komponenten miteinander verbunden sind – wodurch Teams Stunden manueller Dokumentationsarbeit erspart bleiben.

Das Selbst-Hosting von DeepWiki Open hält proprietären Quellcode, Embeddings und generierte Dokumentation auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Sie bringen Ihre eigenen LLM-Anbieter-Schlüssel für Google Gemini, OpenAI oder OpenRouter mit, sodass Sie nur für die von Ihnen genutzte Inferenz bezahlen und vermeiden, private Repositories über einen Drittanbieter-SaaS zu senden.