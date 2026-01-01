Kotaemon mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Dokumenten-Q&A-Chatbot, um mit Ihren Dateien über jeden LLM-Anbieter zu chatten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kotaemon erstellen können
Kotaemon ist ein sauberes, anpassbares RAG-basiertes Dokumenten-Frage-Antwort-Tool, das sich mit dem LLM Ihrer Wahl verbindet – von OpenAI und Azure bis hin zu einer selbst gehosteten Ollama-Instanz. Laden Sie PDFs, Word-Dokumente, Tabellenkalkulationen und Bilder hoch, stellen Sie dann Fragen und erhalten Sie Antworten, die durch genaue Zitate aus dem Quellmaterial belegt sind.
Im Gegensatz zu cloudbasierten Dokumenten-KI-Diensten hält das Selbst-Hosting von Kotaemon Ihre Dateien auf Ihrem eigenen VPS privat. Die vollständige Image-Variante in dieser Vorlage fügt Tesseract OCR, LibreOffice-Format-Parsing und multimodale Dokumentenverarbeitung hinzu, wodurch sie für gescannte PDFs, Office-Dateien und bildlastige Dokumente geeignet ist.
Wichtige Funktionen von Kotaemon
Multi-LLM-Unterstützung
Verbinden Sie sich mit OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral oder jedem von Ollama gehosteten lokalen Modell, ohne Ihre Dokumente oder Ihren Chatverlauf migrieren zu müssen.
Quellenbasierte Antworten
Jede Antwort verweist auf die genauen Passagen in Ihren Quelldokumenten, sodass Sie Behauptungen überprüfen und Informationen direkt nachvollziehen können.
OCR und Office-Parsing
Tesseract OCR, LibreOffice und ffmpeg sind gebündelt, um gescannte PDFs, Word- und PowerPoint-Dateien sowie bildbasierte Dokumente nativ zu verarbeiten.
GraphRAG Retrieval
Optionale GraphRAG- und LightRAG-Backends verbessern die Abrufgenauigkeit für große oder dicht quervernetzte Dokumentensätze.
Mehrbenutzerzugriff
Die integrierte Benutzerverwaltung ermöglicht es Teammitgliedern, jeweils private Dokumentensammlungen unter einer einzigen gemeinsamen Bereitstellung zu verwalten.
Warum Sie Kotaemon auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.