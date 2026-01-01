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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit MiroTalk erstellen können

MiroTalk P2P ist eine selbst gehostete WebRTC-Videokonferenzplattform, die Medien direkt zwischen den Teilnehmern leitet – nicht über Ihren Server. Da Videostreams Peer-to-Peer übertragen werden, ist die Latenz minimal und Ihre VPS-Bandbreite wird nur für die Signalisierung verwendet, selbst wenn mehrere Räume gleichzeitig laufen. Teilnehmer treten über einen teilbaren Link von jedem modernen Browser aus bei, ohne dass ein Konto, Download oder Plugin erforderlich ist.

Im Gegensatz zu Cloud-Diensten, die Besprechungsdaten auf ihrer Infrastruktur protokollieren und verarbeiten, hält das Selbst-Hosting von MiroTalk jede Konversation auf Hardware, die Ihnen gehört. Räume können passwortgeschützt sein, der Host-Schutz beschränkt die Sitzungserstellung auf autorisierte Benutzer, und eine REST-API ermöglicht es Ihnen, die Besprechungserstellung in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von MiroTalk

Peer-to-Peer-Medien

Video- und Audiostreams direkt zwischen den Teilnehmern — nicht über Ihren Server — wodurch die Latenz gering bleibt und die Bandbreitenkosten nahezu null sind, unabhängig davon, wie viele Räume gleichzeitig laufen.

Keine App erforderlich

Teilnehmer treten über jeden modernen Browser über einen teilbaren Link bei, ohne dass eine Kontoregistrierung, ein Download oder ein Browser-Plugin erforderlich ist.

Bildschirmfreigabe und Aufzeichnung

Teilen Sie Ihren Bildschirm oder ein bestimmtes Anwendungsfenster und zeichnen Sie Sitzungen lokal auf Ihrem Gerät auf, ohne Aufzeichnungen auf dem Server zu speichern.

Whiteboard und Dateifreigabe

Arbeiten Sie in Echtzeit auf einem gemeinsamen Whiteboard zusammen und übertragen Sie Dateien während einer Sitzung direkt zwischen den Teilnehmern, ohne externen Speicher.

Host-Schutz

Fordern Sie ein Passwort für die Erstellung neuer Räume an, um die Sitzungserstellung auf autorisierte Benutzer zu beschränken, während die Beitrittslinks für Teilnehmer offen und reibungslos bleiben.

REST API und Einbettung

Erstellen Sie Räume und generieren Sie Beitritts-Tokens programmatisch über eine dokumentierte REST-API, und betten Sie die Konferenz-Benutzeroberfläche als iFrame in jede Website ein.

Warum Sie MiroTalk auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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