MiroTalk mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete P2P-Videokonferenzen mit unbegrenzten Räumen, Bildschirmfreigabe und ohne erforderliche App-Installation für Teilnehmer.
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Was Sie mit MiroTalk erstellen können
MiroTalk P2P ist eine selbst gehostete WebRTC-Videokonferenzplattform, die Medien direkt zwischen den Teilnehmern leitet – nicht über Ihren Server. Da Videostreams Peer-to-Peer übertragen werden, ist die Latenz minimal und Ihre VPS-Bandbreite wird nur für die Signalisierung verwendet, selbst wenn mehrere Räume gleichzeitig laufen. Teilnehmer treten über einen teilbaren Link von jedem modernen Browser aus bei, ohne dass ein Konto, Download oder Plugin erforderlich ist.
Im Gegensatz zu Cloud-Diensten, die Besprechungsdaten auf ihrer Infrastruktur protokollieren und verarbeiten, hält das Selbst-Hosting von MiroTalk jede Konversation auf Hardware, die Ihnen gehört. Räume können passwortgeschützt sein, der Host-Schutz beschränkt die Sitzungserstellung auf autorisierte Benutzer, und eine REST-API ermöglicht es Ihnen, die Besprechungserstellung in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.
Wichtige Funktionen von MiroTalk
Peer-to-Peer-Medien
Video- und Audiostreams direkt zwischen den Teilnehmern — nicht über Ihren Server — wodurch die Latenz gering bleibt und die Bandbreitenkosten nahezu null sind, unabhängig davon, wie viele Räume gleichzeitig laufen.
Keine App erforderlich
Teilnehmer treten über jeden modernen Browser über einen teilbaren Link bei, ohne dass eine Kontoregistrierung, ein Download oder ein Browser-Plugin erforderlich ist.
Bildschirmfreigabe und Aufzeichnung
Teilen Sie Ihren Bildschirm oder ein bestimmtes Anwendungsfenster und zeichnen Sie Sitzungen lokal auf Ihrem Gerät auf, ohne Aufzeichnungen auf dem Server zu speichern.
Whiteboard und Dateifreigabe
Arbeiten Sie in Echtzeit auf einem gemeinsamen Whiteboard zusammen und übertragen Sie Dateien während einer Sitzung direkt zwischen den Teilnehmern, ohne externen Speicher.
Host-Schutz
Fordern Sie ein Passwort für die Erstellung neuer Räume an, um die Sitzungserstellung auf autorisierte Benutzer zu beschränken, während die Beitrittslinks für Teilnehmer offen und reibungslos bleiben.
REST API und Einbettung
Erstellen Sie Räume und generieren Sie Beitritts-Tokens programmatisch über eine dokumentierte REST-API, und betten Sie die Konferenz-Benutzeroberfläche als iFrame in jede Website ein.
Warum Sie MiroTalk auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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