MiroTalk P2P ist eine selbst gehostete WebRTC-Videokonferenzplattform, die Medien direkt zwischen den Teilnehmern leitet – nicht über Ihren Server. Da Videostreams Peer-to-Peer übertragen werden, ist die Latenz minimal und Ihre VPS-Bandbreite wird nur für die Signalisierung verwendet, selbst wenn mehrere Räume gleichzeitig laufen. Teilnehmer treten über einen teilbaren Link von jedem modernen Browser aus bei, ohne dass ein Konto, Download oder Plugin erforderlich ist.

Im Gegensatz zu Cloud-Diensten, die Besprechungsdaten auf ihrer Infrastruktur protokollieren und verarbeiten, hält das Selbst-Hosting von MiroTalk jede Konversation auf Hardware, die Ihnen gehört. Räume können passwortgeschützt sein, der Host-Schutz beschränkt die Sitzungserstellung auf autorisierte Benutzer, und eine REST-API ermöglicht es Ihnen, die Besprechungserstellung in Ihre eigenen Anwendungen zu integrieren.