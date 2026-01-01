Plane ist eine leistungsstarke Open-Source-Projektmanagement-Plattform, die als moderne Alternative zu Jira, Linear, Monday.com und ClickUp dient. Teams verfolgen Aufgaben, führen Sprint-Zyklen mit Burndown-Charts durch, planen Produkt-Roadmaps und arbeiten in Echtzeit zusammen – alles ohne nutzerbasierte Preisgestaltung oder dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen.

Die selbst gehostete Bereitstellung umfasst PostgreSQL, Valkey-Cache, RabbitMQ-Nachrichtenwarteschlange und MinIO-Objektspeicher für ein vollständig eigenständiges Setup. Im Gegensatz zu SaaS-Projekttools, die pro Benutzer abrechnen, bietet der Betrieb von Plane auf Ihrem VPS unbegrenzte Benutzer und Projekte zu festen Infrastrukturkosten mit vollständiger Datenhoheit.