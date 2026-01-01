Chatpad AI ist eine übersichtliche, quelloffene Weboberfläche für die GPT-Modelle von OpenAI, die jede Konversation und jeden API-Schlüssel im lokalen Speicher des Browsers speichert, anstatt auf externen Servern. Es gibt kein Tracking, keine Cookies und keine serverseitige Protokollierung — Ihre Prompts und Antworten gelangen direkt von Ihrem Browser zur OpenAI API und nirgendwo sonst hin.

Das Selbst-Hosting von Chatpad AI bietet Teams eine gemeinsame, stets verfügbare ChatGPT-Oberfläche auf der Unternehmensinfrastruktur, zentralisiert die Abrechnung der API-Nutzung und bietet zuverlässigen Zugriff, unabhängig von der Verfügbarkeit des OpenAI-Verbraucherdienstes oder Richtlinienänderungen.