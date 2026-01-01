Hoppscotch per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source API-Entwicklungsplattform für REST, GraphQL, WebSocket und Echtzeit-Teamkollaboration.
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Was Sie mit Hoppscotch erstellen können
Hoppscotch ist eine moderne, leichtgewichtige API-Entwicklungs- und Testplattform, die den gesamten API-Lebenszyklus abdeckt – vom Erstellen und Testen von Anfragen bis hin zur Dokumentation und Freigabe von Sammlungen mit Ihrem Team. Sie unterstützt REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events und WebRTC in einer einzigen Oberfläche, mit Umgebungsvariablen, Pre-Request-Skripten und erweiterten Authentifizierungsoptionen einschließlich OAuth 2.0.
Das Selbst-Hosting von Hoppscotch auf Ihrem VPS hält alle API-Schlüssel, Anforderungsnutzdaten und Team-Arbeitsbereichsdaten vollständig auf Ihrer Infrastruktur, wodurch Datenschutzbedenken bei Cloud-basierten API-Clients entfallen und gleichzeitig die Pro-Sitz-Abonnementkosten entfallen, wenn Ihr Team wächst.
Wichtige Funktionen von Hoppscotch
Multi-Protokoll-Tests
Testen Sie REST-, GraphQL-, WebSocket-, Server-Sent Events- und WebRTC-Verbindungen über eine einzige, einheitliche Oberfläche.
Team-Arbeitsbereiche
Teilen Sie Sammlungen und arbeiten Sie in Echtzeit mit Teamkollegen in gemeinsamen Arbeitsbereichen zusammen, ohne Ihre private Infrastruktur zu verlassen.
Erweiterte Authentifizierung
Die integrierte Unterstützung für OAuth 2.0, Bearer-Tokens, Basic Auth und API-Schlüssel deckt praktisch jedes Authentifizierungsschema ab.
Umgebungsvariablen
Wechseln Sie sofort zwischen Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen, ohne Anfrageparameter manuell bearbeiten zu müssen.
Sammlungsverwaltung
Organisieren Sie Anfragen in versionierten Sammlungen mit Import- und Exportunterstützung für Postman- und OpenAPI-Formate.
Warum Sie Hoppscotch auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.