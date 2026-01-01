Hoppscotch ist eine moderne, leichtgewichtige API-Entwicklungs- und Testplattform, die den gesamten API-Lebenszyklus abdeckt – vom Erstellen und Testen von Anfragen bis hin zur Dokumentation und Freigabe von Sammlungen mit Ihrem Team. Sie unterstützt REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events und WebRTC in einer einzigen Oberfläche, mit Umgebungsvariablen, Pre-Request-Skripten und erweiterten Authentifizierungsoptionen einschließlich OAuth 2.0.

Das Selbst-Hosting von Hoppscotch auf Ihrem VPS hält alle API-Schlüssel, Anforderungsnutzdaten und Team-Arbeitsbereichsdaten vollständig auf Ihrer Infrastruktur, wodurch Datenschutzbedenken bei Cloud-basierten API-Clients entfallen und gleichzeitig die Pro-Sitz-Abonnementkosten entfallen, wenn Ihr Team wächst.