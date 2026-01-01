Marreta ist ein selbst gehosteter Web-Proxy, der Webseiten abruft und verarbeitet, um saubere, lesbare Versionen zu liefern, die von Tracking-Cookies, Werbung und ZugangsbeschrÃ¤nkungen befreit sind. Er normalisiert URLs, entfernt StÃ¶rungen aus der HTML-Ausgabe und speichert Ergebnisse lokal im Cache, sodass wiederholte Abrufe sofort erfolgen. Benutzerdefinierte Regeln pro Domain ermÃ¶glichen es Ihnen, genau einzustellen, wie bestimmte Seiten bereinigt und gerendert werden.

Marreta auf Ihrem eigenen VPS zu betreiben bedeutet, dass die gesamte Verarbeitung auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur stattfindet â€“ kein Lese-Dienst eines Drittanbieters erhÃ¤lt Ihren Browserverlauf. Das Ergebnis ist eine private, schnelle und eigenstÃ¤ndige Alternative zu cloudbasierten Reader-Proxys, ohne NutzungseinschrÃ¤nkungen und ohne dass Daten Ihren Server verlassen.