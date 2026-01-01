agentmemory mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Server für persistenten Speicher für KI-Codierungsagenten – erfasst, komprimiert und ruft den Kontext stillschweigend über jede Sitzung hinweg ab.
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Was Sie mit agentmemory erstellen können
agentmemory ist ein quelloffener persistenter Speicher für KI-Codierungsagenten und jeden MCP-kompatiblen Client. Es erfasst stillschweigend, was Ihr Agent in jeder Sitzung tut, komprimiert es zu durchsuchbarem Speicher und injiziert den richtigen Kontext in die nächste Sitzung, damit Sie aufhören, Ihre Architektur immer wieder zu erklären, dieselben Fehler erneut zu entdecken und dieselben Präferenzen immer wieder zu lehren.
Aufgebaut auf der iii-Engine mit einer 4-stufigen Konsolidierungspipeline und hybrider BM25-, Vektor- und Graphensuche erreicht agentmemory eine Abrufgenauigkeit von 95,2 % im LongMemEval-S-Benchmark, während es die Kontext-Tokens um etwa 92 % reduziert. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Sitzungstranskripte, Erinnerungen und den Wiedergabeverlauf auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, ohne Anbieter-Cloud oder Pro-Agent-Messung.
Wichtige Funktionen von agentmemory
Hybridsuche
Kombiniert BM25-Schlüsselwort-, dichte Vektor- und Wissensgraphen-Retrieval durch RRF-Fusion, damit Agenten relevante Erinnerungen finden, egal ob Sie sich an die genaue Formulierung oder nur an das Konzept erinnern.
Automatische Erfassung
Zwölf Hooks für Claude Code und sechs für Codex CLI zeichnen Prompts, Tool-Aufrufe und Ergebnisse ohne manuelle Speicheraufrufe auf — Erinnerungen entstehen rein durch die gewohnte Arbeitsweise.
Funktioniert mit jedem Agenten
Ein Server spricht MCP, REST und stdio, sodass Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider und jeder MCP-Client denselben Speicherpool teilen.
Sitzungswiedergabe
Jede aufgezeichnete Sitzung ist im integrierten Viewer mit Wiedergabe, Pause, Geschwindigkeitsregelung und Tastenkombinationen abspielbar, um genau zu debuggen, was der Agent getan hat und warum.
4-stufiger Lebenszyklus
Eine Konsolidierungspipeline altert Beobachtungen von kurzfristigen in langfristige Ebenen, wendet Verfall an und vergisst automatisch veraltete Erinnerungen, damit der Index klein und die Abrufbarkeit scharf bleibt.
Warum Sie agentmemory auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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