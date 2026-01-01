NextChat mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete KI-Chat-Oberfläche mit Unterstützung für OpenAI, Claude, Gemini und über 20 Anbieter über eine einzige, ausgefeilte Schnittstelle.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NextChat erstellen können
NextChat (ehemals ChatGPT-Next-Web) ist eine Open-Source-Chat-Oberfläche mit über 88.000 GitHub-Sternen – der am weitesten verbreitete selbst gehostete KI-Chat-Client. Er verbindet sich mit OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek und Dutzenden anderer Anbieter, sodass Sie mit jedem LLM über eine konsistente Benutzeroberfläche chatten können, ohne zwischen Dashboards wechseln oder für einen Drittanbieter-Wrapper-Dienst bezahlen zu müssen.
Das Selbst-Hosting von NextChat hält Ihre API-Schlüssel und den Konversationsverlauf privat. Der Zugriff kann mit einem Passwortcode gesperrt werden, und alle Chat-Daten werden im Browser des Benutzers gespeichert – es gibt keine Datenbank zu verwalten und keine serverseitige Datenspeicherung.
Wichtige Funktionen von NextChat
Multi-Anbieter-Unterstützung
Verbinden Sie sich mit OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI und über 20 weiteren Anbietern über eine einzige Benutzeroberfläche, ohne die Tools wechseln zu müssen.
Integrierte Prompt-Bibliothek
Hunderte von vorgefertigten System-Prompts für Schreiben, Codieren, Analyse und Übersetzung – oder erstellen und speichern Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen.
Zugriffscodeschutz
Beschränken Sie, wer Ihre Instanz mit einem Passcode verwenden kann, um die unbefugte Nutzung Ihrer API-Schlüssel bei öffentlicher Bereitstellung zu verhindern.
Keine Datenbank erforderlich
Alle Konversationen werden im Browser des Benutzers gespeichert — der Server bleibt zustandslos, wodurch Bereitstellung und Wartung minimal werden.
Markdown- und Code-Darstellung
Antworten werden mit vollständiger Markdown-Unterstützung gerendert, einschließlich syntaxhervorgehobener Codeblöcke, Tabellen, LaTeX-Mathematik und Inline-HTML.
MCP-Plugin-Unterstützung
Aktivieren Sie das Model Context Protocol (MCP), um den Assistenten mit externen Tools, Dateizugriff und benutzerdefinierten Integrationen zu erweitern.
Warum Sie NextChat auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.