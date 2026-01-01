Ollama ist das führende Open-Source-Framework zum lokalen Ausführen großer Sprachmodelle, das Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek und über 100 weitere ohne Cloud-Abhängigkeiten unterstützt. Es übernimmt automatisch die Modellquantisierung, GPU-Beschleunigung und Speicherverwaltung und stellt eine REST-API bereit, die mit dem OpenAI-Format kompatibel ist, sodass bestehende Tools und Integrationen ohne Änderungen funktionieren.

Das Selbst-Hosting von Ollama auf Ihrem VPS eliminiert Kosten pro Token, entfernt Ratenbegrenzungen und stellt sicher, dass jede Anfrage und Antwort auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleibt. Es ist das ideale Backend für Teams, die KI-gestützte Anwendungen entwickeln, oder für jeden, der eine private, ständig verfügbare Sprachmodell-Inferenz benötigt.