PinePods ist ein Open-Source-Podcast-Manager, entwickelt für Haushalte, Teams und einzelne Hörer, die ihre Hörhistorie von Drittanbieter-Servern fernhalten möchten. Es kombiniert eine ausgefeilte Weboberfläche mit nativen Android-, iOS- und Desktop-Clients, sodass jedes Gerät synchron bleibt, ohne auf kommerzielle Podcast-Plattformen angewiesen zu sein.

Was PinePods auszeichnet, ist sein erstklassiges Multi-User-Modell, gepaart mit integrierter gpodder API-Unterstützung und PodcastIndex-Integration. Jedes Mitglied erhält unabhängige Abonnements, eine eigene Warteschlange und eine eigene Wiedergabehistorie, während ein einziges Backend geteilt wird. Das Hosten des Servers auf dem eigenen VPS hält Ihre Abonnementliste, Hörgewohnheiten und heruntergeladenen Episoden vollständig privat und frei von Werbetrackern.