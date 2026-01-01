Convex ist eine reaktive Datenbankplattform, die die Backend-Architektur für moderne Anwendungen neu definiert. Sie kombiniert eine Dokumentendatenbank mit Echtzeit-Abfrage-Abonnements, ACID-Transaktionen und serverlosen Funktionen, die direkt neben Ihren Daten ausgeführt werden – alles in einer einzigen integrierten Plattform. Wenn sich Daten ändern, aktualisiert sich jeder abonnierte Client automatisch, ohne Polling oder manuelle WebSocket-Verwaltung.

Das Selbst-Hosting von Convex auf Ihrem VPS bietet Ihnen dedizierte Rechenleistung für konsistente Datenbankleistung und volle Datenhoheit, was für Anwendungen, die Benutzerdaten verarbeiten, die Datenschutzbestimmungen unterliegen, entscheidend ist. Diese Bereitstellung umfasst das Convex-Backend für Datenspeicherung und Funktionsausführung sowie das Dashboard zur Verwaltung Ihrer Datenbank, Überwachung von Abfragen und Bereitstellung serverloser Funktionen. Nach dem ersten Start generieren Sie einen Admin-Schlüssel, indem Sie ausführen: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh