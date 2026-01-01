Convex mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-reaktive Datenbankplattform mit Echtzeitabfragen, ACID-Transaktionen und serverlosen Funktionen für moderne Anwendungen.
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Was Sie mit Convex erstellen können
Convex ist eine reaktive Datenbankplattform, die die Backend-Architektur für moderne Anwendungen neu definiert. Sie kombiniert eine Dokumentendatenbank mit Echtzeit-Abfrage-Abonnements, ACID-Transaktionen und serverlosen Funktionen, die direkt neben Ihren Daten ausgeführt werden – alles in einer einzigen integrierten Plattform. Wenn sich Daten ändern, aktualisiert sich jeder abonnierte Client automatisch, ohne Polling oder manuelle WebSocket-Verwaltung.
Das Selbst-Hosting von Convex auf Ihrem VPS bietet Ihnen dedizierte Rechenleistung für konsistente Datenbankleistung und volle Datenhoheit, was für Anwendungen, die Benutzerdaten verarbeiten, die Datenschutzbestimmungen unterliegen, entscheidend ist. Diese Bereitstellung umfasst das Convex-Backend für Datenspeicherung und Funktionsausführung sowie das Dashboard zur Verwaltung Ihrer Datenbank, Überwachung von Abfragen und Bereitstellung serverloser Funktionen. Nach dem ersten Start generieren Sie einen Admin-Schlüssel, indem Sie ausführen: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Wichtige Funktionen von Convex
Reaktive Echtzeit-Abfragen
Abfragen pushen automatisch Updates an verbundene Clients, sobald sich Daten ändern, ohne Polling oder manuellen WebSocket-Code.
ACID-Transaktionen
Jeder Schreibvorgang ist vollständig transaktional und gewährleistet Datenkonsistenz bei gleichzeitigen Aktualisierungen in Mehrbenutzeranwendungen.
Serverlose Funktionen
Schreiben Sie Backend-Logik als TypeScript-Funktionen, die direkt in der Datenbank-Engine ausgeführt werden, zusammen mit Ihren Daten.
Integrierter Dateispeicher
Dateien nativ speichern und bereitstellen, ohne einen separaten Objektspeicherdienst oder eine CDN-Integration konfigurieren zu müssen.
Zeitreise-Debugging
Historische Datenzustände prüfen und vergangene Abfragen wiederholen, um Fehler zu diagnostizieren, ohne sie in der Produktion reproduzieren zu müssen.
Warum Sie Convex auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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