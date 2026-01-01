Ombi als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes Anfragesystem für Plex, Emby und Jellyfin – Nutzer fragen nach Filmen und Serien, Sie genehmigen und erfüllen automatisch.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ombi erstellen können
Ombi ist das standardmäßige selbst gehostete Anfragesystem für Haushalte, die Plex, Emby oder Jellyfin betreiben. Benutzer melden sich mit ihrem bestehenden Medienserver-Konto an und fordern Filme, Fernsehsendungen, Musikalben und 4K-Inhalte über eine ausgefeilte, mobilfreundliche Weboberfläche an. Jede Anfrage gelangt in eine konfigurierbare Genehmigungswarteschlange und leitet genehmigte Elemente dann automatisch an Sonarr, Radarr, Lidarr oder CouchPotato zur Erfüllung weiter.
Das Selbst-Hosting von Ombi auf einem VPS bietet Ihren Benutzern einen sauberen „Zuerst fragen“-Trichter in Ihre Medienbibliothek und Ihnen einen zentralen Ort, um eingehende Anfragen zu genehmigen, abzulehnen oder stapelweise zu bearbeiten – ohne Ihre Arr-Admin-Panels dem Haushalt preiszugeben.
Wichtige Funktionen von Ombi
Plex, Emby und Jellyfin Anmeldung
Benutzer melden sich mit ihren bestehenden Medien-Server-Anmeldeinformationen an, sodass kein separates Konto verwaltet werden muss und Berechtigungen synchron bleiben.
Film-, TV-, Musik- und 4K-Anfragen
Quoten pro Kategorie, Limits pro Benutzer und Genehmigungsregeln ermöglichen es Ihnen, anzupassen, was jeder Betrachter ohne manuelle Aufsicht anfordern kann.
Automatische Erfüllung über Arr
Genehmigte Anfragen fließen direkt über deren REST-APIs an Sonarr, Radarr und Lidarr, sodass Inhalte automatisch heruntergeladen, verarbeitet und in der Bibliothek landen.
Benachrichtigungen anfordern
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, E-Mail und Push-Benachrichtigungen der mobilen App halten Administratoren und Benutzer auf dem Laufenden, während Anfragen bearbeitet werden.
Mobilfreundliche UI und Apps
Eine ausgefeilte, responsive Web-Benutzeroberfläche sowie iOS- und Android-Begleit-Apps ermöglichen es Haushaltsmitgliedern, Inhalte von jedem Gerät aus anzufordern und zu verfolgen.
Warum Sie Ombi auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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