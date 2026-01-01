Ombi ist das standardmäßige selbst gehostete Anfragesystem für Haushalte, die Plex, Emby oder Jellyfin betreiben. Benutzer melden sich mit ihrem bestehenden Medienserver-Konto an und fordern Filme, Fernsehsendungen, Musikalben und 4K-Inhalte über eine ausgefeilte, mobilfreundliche Weboberfläche an. Jede Anfrage gelangt in eine konfigurierbare Genehmigungswarteschlange und leitet genehmigte Elemente dann automatisch an Sonarr, Radarr, Lidarr oder CouchPotato zur Erfüllung weiter.

Das Selbst-Hosting von Ombi auf einem VPS bietet Ihren Benutzern einen sauberen „Zuerst fragen“-Trichter in Ihre Medienbibliothek und Ihnen einen zentralen Ort, um eingehende Anfragen zu genehmigen, abzulehnen oder stapelweise zu bearbeiten – ohne Ihre Arr-Admin-Panels dem Haushalt preiszugeben.