Dependency-Track per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Komponentenanalyseplattform, die Software-Stücklisten kontinuierlich auf Schwachstellen, veraltete Komponenten und Lizenzrisiken überwacht.
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Was Sie mit Dependency-Track erstellen können
Dependency-Track ist ein OWASP-Flaggschiffprojekt, das Sicherheits- und Entwicklungsteams kontinuierliche Transparenz über Risiken in der Softwarelieferkette bietet. Es nimmt Software Bill of Materials (SBOM)-Dokumente im CycloneDX-Format auf und analysiert jede Komponente anhand maßgeblicher Schwachstellenquellen, einschließlich der National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index und VulnDB – sodass eine einzelne CVE-Offenlegung sofort in jedem Projekt sichtbar wird, das die betroffene Bibliothek ausliefert.
Das Selbst-Hosten von Dependency-Track hält SBOMs und Schwachstellenbefunde über Ihre proprietären Anwendungen vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur, was für Organisationen unter regulatorischen oder vertraglichen Einschränkungen bezüglich des Speicherorts von Lieferketten-Telemetriedaten wichtig ist. Die von PostgreSQL unterstützte Bereitstellung bewahrt einen vollständigen Audit-Trail von Komponentenbeständen und Richtlinienentscheidungen über jede Veröffentlichung hinweg.
Wichtige Funktionen von Dependency-Track
SBOM-Erfassung
Akzeptiert CycloneDX Stücklisten direkt aus CI/CD-Pipelines, Build-Tools und SCA-Scannern – keine Agenteninstallation auf Anwendungshosts erforderlich.
Mehrquellen-Schwachstellen-Intelligenz
Korreliert jede Komponente mit NVD, GitHub Advisories, OSS Index und VulnDB, sodass neu veröffentlichte CVEs sofort in allen betroffenen Projekten sichtbar werden.
Richtlinien-Engine
Definieren und durchsetzen Sie Richtlinien für den Schweregrad von Schwachstellen, Lizenzfamilien und das Komponentenalter, und lassen Sie CI-Builds fehlschlagen, wenn Projekte gegen Organisationsstandards verstoßen.
Lizenzkonformität
Identifiziert jede Lizenz im gesamten Abhängigkeitsdiagramm und kennzeichnet inkompatible oder eingeschränkte Lizenzen, bevor sie in eine Veröffentlichung gelangen.
EPSS und Exploit-Kontext
Priorisiert Erkenntnisse unter Verwendung des Exploit Prediction Scoring Systems und bekannter ausgenutzter Indikatoren, wobei der Sanierungsaufwand auf die Schwachstellen konzentriert wird, die am wahrscheinlichsten angegriffen werden.
REST API und Webhooks
Vollständige REST-API und ausgehende Benachrichtigungen an Slack, Microsoft Teams, Jira und Webhooks ermöglichen es Ihnen, Ergebnisse in bestehende Ticketing- und Alarmierungsworkflows zu integrieren.
Warum Sie Dependency-Track auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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