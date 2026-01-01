Bis zu 69 % Rabatt auf Dependency-Track

Dependency-Track per Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source-Komponentenanalyseplattform, die Software-Stücklisten kontinuierlich auf Schwachstellen, veraltete Komponenten und Lizenzrisiken überwacht.

Ihre Anwendung sofort veröffentlichen
Kostenlose automatische wöchentliche Backups
KI-verwalteter VPS
5,49/Mon.
Plan wählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Dependency-Track per Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für Dependency-Track

69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,79/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,79/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dependency-Track erstellen können

Dependency-Track ist ein OWASP-Flaggschiffprojekt, das Sicherheits- und Entwicklungsteams kontinuierliche Transparenz über Risiken in der Softwarelieferkette bietet. Es nimmt Software Bill of Materials (SBOM)-Dokumente im CycloneDX-Format auf und analysiert jede Komponente anhand maßgeblicher Schwachstellenquellen, einschließlich der National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index und VulnDB – sodass eine einzelne CVE-Offenlegung sofort in jedem Projekt sichtbar wird, das die betroffene Bibliothek ausliefert.

Das Selbst-Hosten von Dependency-Track hält SBOMs und Schwachstellenbefunde über Ihre proprietären Anwendungen vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur, was für Organisationen unter regulatorischen oder vertraglichen Einschränkungen bezüglich des Speicherorts von Lieferketten-Telemetriedaten wichtig ist. Die von PostgreSQL unterstützte Bereitstellung bewahrt einen vollständigen Audit-Trail von Komponentenbeständen und Richtlinienentscheidungen über jede Veröffentlichung hinweg.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Dependency-Track

SBOM-Erfassung

Akzeptiert CycloneDX Stücklisten direkt aus CI/CD-Pipelines, Build-Tools und SCA-Scannern – keine Agenteninstallation auf Anwendungshosts erforderlich.

Mehrquellen-Schwachstellen-Intelligenz

Korreliert jede Komponente mit NVD, GitHub Advisories, OSS Index und VulnDB, sodass neu veröffentlichte CVEs sofort in allen betroffenen Projekten sichtbar werden.

Richtlinien-Engine

Definieren und durchsetzen Sie Richtlinien für den Schweregrad von Schwachstellen, Lizenzfamilien und das Komponentenalter, und lassen Sie CI-Builds fehlschlagen, wenn Projekte gegen Organisationsstandards verstoßen.

Lizenzkonformität

Identifiziert jede Lizenz im gesamten Abhängigkeitsdiagramm und kennzeichnet inkompatible oder eingeschränkte Lizenzen, bevor sie in eine Veröffentlichung gelangen.

EPSS und Exploit-Kontext

Priorisiert Erkenntnisse unter Verwendung des Exploit Prediction Scoring Systems und bekannter ausgenutzter Indikatoren, wobei der Sanierungsaufwand auf die Schwachstellen konzentriert wird, die am wahrscheinlichsten angegriffen werden.

REST API und Webhooks

Vollständige REST-API und ausgehende Benachrichtigungen an Slack, Microsoft Teams, Jira und Webhooks ermöglichen es Ihnen, Ergebnisse in bestehende Ticketing- und Alarmierungsworkflows zu integrieren.

Warum Sie Dependency-Track auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden ist ein schlanker, selbst gehosteter Passwort-Manager, kompatibel mit Bitwarden

Bereitstellen
2FAuth

2FAuth

Selbst gehosteter Zwei-Faktor-Authentifizierungscode-Manager für Web und Mobil

Bereitstellen
Authentik

Authentik

Open-Source-Identitätsanbieter, fokussiert auf Flexibilität und Vielseitigkeit

Bereitstellen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.