Dependency-Track ist ein OWASP-Flaggschiffprojekt, das Sicherheits- und Entwicklungsteams kontinuierliche Transparenz über Risiken in der Softwarelieferkette bietet. Es nimmt Software Bill of Materials (SBOM)-Dokumente im CycloneDX-Format auf und analysiert jede Komponente anhand maßgeblicher Schwachstellenquellen, einschließlich der National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index und VulnDB – sodass eine einzelne CVE-Offenlegung sofort in jedem Projekt sichtbar wird, das die betroffene Bibliothek ausliefert.

Das Selbst-Hosten von Dependency-Track hält SBOMs und Schwachstellenbefunde über Ihre proprietären Anwendungen vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur, was für Organisationen unter regulatorischen oder vertraglichen Einschränkungen bezüglich des Speicherorts von Lieferketten-Telemetriedaten wichtig ist. Die von PostgreSQL unterstützte Bereitstellung bewahrt einen vollständigen Audit-Trail von Komponentenbeständen und Richtlinienentscheidungen über jede Veröffentlichung hinweg.