LLDAP ist ein schlanker Authentifizierungsserver mit vordefinierten Einstellungen, der eine standardmäßige LDAP-Schnittstelle bereitstellt, unterstützt durch eine benutzerfreundliche Web-Admin-Oberfläche. Wo traditionelle LDAP-Einrichtungen Hunderte von Seiten an Schema, ACLs und slapd-Konfiguration erfordern, liefert LLDAP sinnvolle Standardeinstellungen von Haus aus: vordefinierte Benutzer-/Gruppen-/E-Mail-Schemata, einen grafischen Benutzermanager und eine einzige Binärdatei, die in Millisekunden startet.

Das Selbst-Hosten von LLDAP auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine einzige Quelle der Wahrheit für Benutzerkonten über jede selbst gehostete Anwendung hinweg, die LDAP spricht — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana und Dutzende mehr — ohne den operativen Overhead von OpenLDAP. Benutzerkonten befinden sich an einem Ort, Passwortänderungen verbreiten sich überall, und Gruppen steuern den Zugriff zentral.