LLDAP in einem Klick installieren.
Leichter Authentifizierungsserver, der ein meinungsstarkes, vereinfachtes LDAP-Backend für selbst gehostete Anwendungen bereitstellt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für LLDAP
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LLDAP erstellen können
LLDAP ist ein schlanker Authentifizierungsserver mit vordefinierten Einstellungen, der eine standardmäßige LDAP-Schnittstelle bereitstellt, unterstützt durch eine benutzerfreundliche Web-Admin-Oberfläche. Wo traditionelle LDAP-Einrichtungen Hunderte von Seiten an Schema, ACLs und slapd-Konfiguration erfordern, liefert LLDAP sinnvolle Standardeinstellungen von Haus aus: vordefinierte Benutzer-/Gruppen-/E-Mail-Schemata, einen grafischen Benutzermanager und eine einzige Binärdatei, die in Millisekunden startet.
Das Selbst-Hosten von LLDAP auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine einzige Quelle der Wahrheit für Benutzerkonten über jede selbst gehostete Anwendung hinweg, die LDAP spricht — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana und Dutzende mehr — ohne den operativen Overhead von OpenLDAP. Benutzerkonten befinden sich an einem Ort, Passwortänderungen verbreiten sich überall, und Gruppen steuern den Zugriff zentral.
Wichtige Funktionen von LLDAP
LDAP für Normalsterbliche
Standardkonformer LDAP-Server mit sinnvollen Standardeinstellungen, damit Anwendungen, die OpenLDAP erwarten, einfach funktionieren, ohne den Wartungsaufwand für Schema und ACLs.
Web-Admin-Oberfläche
Verwalten Sie Benutzer, Gruppen und Mitgliedschaften über eine grafische Benutzeroberfläche — keine ldif-Dateien, kein ldapadd über die Befehlszeile, keine Schema-Bearbeitung.
Einzige Quelle der Wahrheit
Jede selbst gehostete App liest aus einer Benutzerdatenbank, sodass Passwortänderungen, Deaktivierungen und Aktualisierungen der Gruppenmitgliedschaft sofort überall angewendet werden.
GraphQL Admin API
Automatisieren Sie die Bereitstellung und Gruppenverwaltung über eine typisierte GraphQL API zusätzlich zur standardmäßigen LDAP-Bind/Search-Schnittstelle.
Workflow zur Passwortzurücksetzung
Integrierter E-Mail-basierter Prozess zur Passwortzurücksetzung für Endbenutzer, damit Administratoren nicht zum Helpdesk für vergessene Passwörter werden.
Geringer Platzbedarf
Ein einzelnes Rust-Binary mit SQLite-Persistenz verbraucht minimale CPU und RAM, wodurch auf dem VPS Spielraum bleibt für die Anwendungen, die ihn tatsächlich benötigen.
Warum Sie LLDAP auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.