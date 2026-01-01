Moodist ist ein Open-Source-Ambient-Sound-Mixer, mit dem Sie kuratierte Klanglandschaften überlagern können, um die perfekte Audio-Umgebung für Konzentration, Entspannung oder kreatives Arbeiten zu schaffen. Mit 84 sorgfältig ausgewählten Klängen – von Regen- und Waldambiente über Café-Geräusche bis hin zu verschiedenen Weißrausch-Varianten – können Sie individuelle Mischungen erstellen, die auf Ihre Stimmung oder Aufgabe zugeschnitten sind, und diese als Voreinstellungen speichern, um sie später erneut anzuwenden.

Neben dem Sound-Mixing bündelt Moodist eine Reihe von Produktivitätstools direkt in der Benutzeroberfläche: einen Pomodoro-Timer, einen Countdown-Timer, Atemübungen, eine Aufgabenliste und einen Notizblock. Mischungen können über eine URL geteilt werden, sodass Kollegen oder Freunde dieselbe Klanglandschaft hören können. Self-Hosting bietet Ihnen eine private, immer verfügbare Instanz auf Ihrem eigenen VPS, ohne von einem Drittanbieterdienst abhängig zu sein.