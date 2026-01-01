Moodist mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Umgebungsgeräusch-Mixer mit 84 kuratierten Klanglandschaften und integrierten Produktivitätstools für Fokus und Entspannung.
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Was Sie mit Moodist erstellen können
Moodist ist ein Open-Source-Ambient-Sound-Mixer, mit dem Sie kuratierte Klanglandschaften überlagern können, um die perfekte Audio-Umgebung für Konzentration, Entspannung oder kreatives Arbeiten zu schaffen. Mit 84 sorgfältig ausgewählten Klängen – von Regen- und Waldambiente über Café-Geräusche bis hin zu verschiedenen Weißrausch-Varianten – können Sie individuelle Mischungen erstellen, die auf Ihre Stimmung oder Aufgabe zugeschnitten sind, und diese als Voreinstellungen speichern, um sie später erneut anzuwenden.
Neben dem Sound-Mixing bündelt Moodist eine Reihe von Produktivitätstools direkt in der Benutzeroberfläche: einen Pomodoro-Timer, einen Countdown-Timer, Atemübungen, eine Aufgabenliste und einen Notizblock. Mischungen können über eine URL geteilt werden, sodass Kollegen oder Freunde dieselbe Klanglandschaft hören können. Self-Hosting bietet Ihnen eine private, immer verfügbare Instanz auf Ihrem eigenen VPS, ohne von einem Drittanbieterdienst abhängig zu sein.
Wichtige Funktionen von Moodist
Geschichtetes Sound-Mixing
Kombinieren Sie mehrere Umgebungsgeräusche gleichzeitig und passen Sie die individuellen Lautstärken an, um eine personalisierte Klanglandschaft zu gestalten.
Produktivitätssuite
Pomodoro-Timer, Countdown-Timer, Atemübungen, Aufgabenliste und Notizblock sind alle in dieselbe Oberfläche integriert – keine separaten Apps erforderlich.
Teilbare Mixe
Exportieren Sie Ihre aktuelle Klanglandschaft als URL, damit Teamkollegen oder Freunde sofort dieselbe Mischung laden und anhören können.
Voreinstellungsverwaltung
Speichern, benennen und laden Sie Ihre Lieblings-Klanglandschaften neu, damit Sie mit einem einzigen Klick zur richtigen Umgebung zurückkehren können.
Progressive Web-App
Installieren Sie Moodist auf Ihrem Startbildschirm für Offline-Zugriff und ein natives App-Gefühl auf Desktop- und Mobilgeräten.
Warum Sie Moodist auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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