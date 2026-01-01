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Open-Source-Umgebungsgeräusch-Mixer mit 84 kuratierten Klanglandschaften und integrierten Produktivitätstools für Fokus und Entspannung.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Moodist erstellen können

Moodist ist ein Open-Source-Ambient-Sound-Mixer, mit dem Sie kuratierte Klanglandschaften überlagern können, um die perfekte Audio-Umgebung für Konzentration, Entspannung oder kreatives Arbeiten zu schaffen. Mit 84 sorgfältig ausgewählten Klängen – von Regen- und Waldambiente über Café-Geräusche bis hin zu verschiedenen Weißrausch-Varianten – können Sie individuelle Mischungen erstellen, die auf Ihre Stimmung oder Aufgabe zugeschnitten sind, und diese als Voreinstellungen speichern, um sie später erneut anzuwenden.

Neben dem Sound-Mixing bündelt Moodist eine Reihe von Produktivitätstools direkt in der Benutzeroberfläche: einen Pomodoro-Timer, einen Countdown-Timer, Atemübungen, eine Aufgabenliste und einen Notizblock. Mischungen können über eine URL geteilt werden, sodass Kollegen oder Freunde dieselbe Klanglandschaft hören können. Self-Hosting bietet Ihnen eine private, immer verfügbare Instanz auf Ihrem eigenen VPS, ohne von einem Drittanbieterdienst abhängig zu sein.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Moodist

Geschichtetes Sound-Mixing

Kombinieren Sie mehrere Umgebungsgeräusche gleichzeitig und passen Sie die individuellen Lautstärken an, um eine personalisierte Klanglandschaft zu gestalten.

Produktivitätssuite

Pomodoro-Timer, Countdown-Timer, Atemübungen, Aufgabenliste und Notizblock sind alle in dieselbe Oberfläche integriert – keine separaten Apps erforderlich.

Teilbare Mixe

Exportieren Sie Ihre aktuelle Klanglandschaft als URL, damit Teamkollegen oder Freunde sofort dieselbe Mischung laden und anhören können.

Voreinstellungsverwaltung

Speichern, benennen und laden Sie Ihre Lieblings-Klanglandschaften neu, damit Sie mit einem einzigen Klick zur richtigen Umgebung zurückkehren können.

Progressive Web-App

Installieren Sie Moodist auf Ihrem Startbildschirm für Offline-Zugriff und ein natives App-Gefühl auf Desktop- und Mobilgeräten.

Warum Sie Moodist auf Hostinger ausführen sollten

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Maxim Shishkin
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