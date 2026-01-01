ByteStash ist eine selbst gehostete Webanwendung zum Speichern, Organisieren und Teilen von Code-Snippets in einer einzigen durchsuchbaren Bibliothek. Sie unterstützt Dutzende von Programmiersprachen mit vollständiger Syntaxhervorhebung, ermöglicht das Filtern nach Sprache oder Schlüsselwort, das Anheften von Favoriten für schnellen Zugriff und das öffentliche Teilen von Snippets, ohne dass Empfänger Konten benötigen.

Im Gegensatz zu cloudbasierten Snippet-Tools läuft ByteStash vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur mit einer schlanken SQLite-Datenbank – keine externen Dienste erforderlich. Es bietet eine vollständige REST-API mit Swagger-Dokumentation und optionaler OpenID Connect-Integration, wodurch es gleichermaßen für Solo-Entwickler und Teams geeignet ist, die ein zentralisiertes Identitätsmanagement verwenden.