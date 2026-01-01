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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Gerrit erstellen können

Gerrit ist ein quelloffenes, webbasiertes Code-Review-System, das auf Git aufbaut. Jede Änderung wird als Patch-Set – eine versionierte Überprüfungseinheit – eingereicht, das Teammitglieder durch Inline-Kommentare, Abstimmungszustimmungen und konfigurierbare Einreichungsregeln bewerten, bevor es zusammengeführt werden kann. Ursprünglich bei Google entwickelt und von Android, Chromium und Qt verwendet, bringt Gerrit strukturierte Überprüfungsdisziplin in jedes Entwicklungsteam.

Das Selbst-Hosting von Gerrit auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Repositories, Zugriffsrechte und Code-Review-Workflows. Mit einem Bootstrap, bei dem der erste Benutzer zum Administrator wird, fein abgestuften projektbezogenen Zugriffsregeln und einem Plugin-Ökosystem von über 100 Erweiterungen ist es für Teams konzipiert, die Audit-Trails und strenge Code-Qualitätskontrollen benötigen, ohne sich auf Drittanbieter-Plattformen verlassen zu müssen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Gerrit

Patch-basierter Überprüfungsworkflow

Jede Code-Änderung wird als versionierter Patch-Set eingereicht, was den Prüfern eine klare Ansicht jeder Iteration und die vollständige Revisionshistorie ermöglicht.

Feingranulare Berechtigungen

Legen Sie projekt-, branch- und aktionsspezifische Zugriffsregeln für Einzelpersonen und Gruppen fest, einschließlich Force-Push- und Übermittlungsrechten.

Inline-Code-Kommentierung

Hinterlassen Sie Kommentare zu bestimmten Codezeilen und antworten Sie inline, wobei die Überprüfungsdiskussionen direkt an den Code gebunden bleiben, auf den sie sich beziehen.

CI/CD-Integration

Lösen Sie Jenkins, Zuul oder jedes CI-System automatisch bei neuen Patch-Sets über Webhooks und die integrierte Events Stream API aus.

Plugin-Ökosystem

Erweitern Sie Gerrit mit über 100 Community-Plugins für LDAP-Authentifizierung, Metriken, Benachrichtigungen und benutzerdefinierte Überprüfungsworkflows.

Multi-Repository-Verwaltung

Verwalten und überprüfen Sie Änderungen in mehreren Git-Repositories von einer einzigen Instanz aus, mit vereinheitlichter Zugriffssteuerung und Audit-Protokollen.

Warum Sie Gerrit auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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