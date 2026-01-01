ChronoFrame ist eine moderne Open-Source-Fotogalerie, die für Fotografen entwickelt wurde, die ein schönes, metadatenbewusstes Zuhause für ihre Arbeit wünschen, ohne sie einem Cloud-Dienst zu überlassen. Basierend auf Nuxt 4 mit einer schnellen Bildpipeline, parst es automatisch EXIF beim Hochladen, reverse-geocodiert Aufnahmeorte, generiert ThumbHash-Platzhalter für sofortiges Laden und unterstützt Live- und Bewegungsfotos neben JPEG, PNG und HEIC/HEIF.

Der Betrieb von ChronoFrame auf Ihrem VPS behält hochauflösende Originale, GPS-Koordinaten und den Anzeigeverlauf unter Ihrer Kontrolle – kein Abonnement, keine Beschränkungen pro Foto, kein Scannen durch Dritte. Fotos können auf einer lokalen Festplatte oder in jedem S3-kompatiblen Bucket gespeichert werden, und die enthaltene Erkundungskarte verwandelt jede Reise in eine durchsuchbare Zeitleiste, wo jeder Frame aufgenommen wurde.