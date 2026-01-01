Grist mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Tabellenkalkulations-Datenbank-Hybrid als selbst gehostete Airtable-Alternative.
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Was Sie mit Grist erstellen können
Grist ist eine quelloffene relationale Tabellenkalkulation, die die Vertrautheit von Tabellenkalkulationen mit der Leistungsfähigkeit von Datenbanken verbindet. Teams nutzen es, um Daten zu organisieren, benutzerdefinierte Ansichten zu erstellen, Dashboards zu gestalten und interaktive Anwendungen ohne Code zu entwickeln, was es zu einer vielseitigen, selbst gehosteten Alternative zu Airtable macht.
Mit Python-Formeln, granularer Zugriffskontrolle, einer REST-API und benutzerdefinierten Widgets ermöglicht Grist sowohl technischen als auch nicht-technischen Benutzern den Aufbau anspruchsvoller Datenanwendungen. Diese Vorlage umfasst PostgreSQL für zuverlässige Datenspeicherung, Redis für Performance-Caching und Traefik HTTPS-Routing für sicheren Teamzugriff.
Wichtige Funktionen von Grist
Relationales Datenmodell
Verknüpfen Sie Tabellen mit Referenzen und Nachschlagefunktionen wie eine Datenbank, während Sie die vertraute Bearbeitungserfahrung einer Tabellenkalkulation beibehalten.
Python-Formeln
Nutzen Sie die volle Leistung von Python für Berechnungen und Datentransformationen anstelle von eingeschränkten Tabellenkalkulationsformelsprachen.
Benutzerdefinierte Ansichten & Layouts
Erstellen Sie Kartenansichten, Diagramme, Kalender und benutzerdefinierte Widget-Layouts, um Ihre Daten auf beliebige Weise zu visualisieren und mit ihnen zu interagieren.
Fein abgestufte Zugriffskontrollen
Berechtigungen auf Dokument-, Tabellen-, Spalten- und Zeilenebene festlegen, für präzise Kontrolle über die Teamzusammenarbeit und die Datensichtbarkeit.
REST API Integration
Voller API-Zugriff ermöglicht das Lesen, Schreiben und Automatisieren von Datenoperationen für eine nahtlose Integration mit externen Tools.
Warum Sie Grist auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.