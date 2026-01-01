Grist ist eine quelloffene relationale Tabellenkalkulation, die die Vertrautheit von Tabellenkalkulationen mit der Leistungsfähigkeit von Datenbanken verbindet. Teams nutzen es, um Daten zu organisieren, benutzerdefinierte Ansichten zu erstellen, Dashboards zu gestalten und interaktive Anwendungen ohne Code zu entwickeln, was es zu einer vielseitigen, selbst gehosteten Alternative zu Airtable macht.

Mit Python-Formeln, granularer Zugriffskontrolle, einer REST-API und benutzerdefinierten Widgets ermöglicht Grist sowohl technischen als auch nicht-technischen Benutzern den Aufbau anspruchsvoller Datenanwendungen. Diese Vorlage umfasst PostgreSQL für zuverlässige Datenspeicherung, Redis für Performance-Caching und Traefik HTTPS-Routing für sicheren Teamzugriff.