Dasharr in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes Dashboard, das Upload-, Download- und Bounty-Statistiken über mehr als zwanzig private Torrent-Tracker hinweg verfolgt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dasharr erstellen können
Dasharr ist ein Open-Source-Rust- und Vue-Dashboard, das speziell für Benutzer privater Torrent-Tracker entwickelt wurde. Es fragt regelmäßig jeden von Ihnen aktivierten Indexer ab, speichert die Historie in PostgreSQL und zeigt langfristige Trends bei Upload, Download, Ratio, Bonuspunkten und Bounty auf, die die Tracker selbst selten über den aktuellen Wert hinaus anzeigen.
Das Selbst-Hosting von Dasharr auf Ihrem VPS hält jeden API-Schlüssel und die vollständige Historie Ihrer Tracker-Konten vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt bei einem Drittanbieterdienst. Statistiken werden alle sechs Stunden im Hintergrund gesammelt, damit Sie Uploads, automatisierte Tools und Bounty-Ausgaben über alle Ihre Tracker hinweg in einer einzigen Zeitleiste korrelieren können.
Wichtige Funktionen von Dasharr
Multi-Tracker-Unterstützung
Integrierte Kollektoren für mehr als zwanzig private Tracker, darunter RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP und viele weitere, unter einem einzigen Dashboard.
Langzeithistorie
Jede Umfrage wird in PostgreSQL gespeichert, damit Sie sehen können, wie sich Upload, Verhältnis und Bonuspunkte über Wochen und Monate entwickeln, anstatt nur der aktuellen Momentaufnahme.
Geplante Sammlung
Statistiken werden automatisch alle sechs Stunden im Hintergrund aktualisiert, sodass das Dashboard immer die neuesten Aktivitäten ohne manuelle Synchronisierung widerspiegelt.
Prämienplanung
Verfolgen Sie Prämieneinnahmen und Ausgaben über alle Tracker hinweg, um zu planen, wie viel über einen beliebigen gewählten Zeitraum für Anfragen bereitgestellt werden kann.
OpenAPI dokumentiert
Jeder Endpunkt wird über eine Swagger UI unter /swagger-ui/ bereitgestellt, sodass die Daten von benutzerdefinierten Skripten, Grafana oder anderen Dashboards abgefragt werden können.
Von Haus aus privat
Tracker-API-Schlüssel verlassen niemals Ihren VPS — das Backend kommuniziert direkt mit jedem Indexer und speichert Anmeldeinformationen in Ihrer eigenen PostgreSQL-Datenbank.
Warum Sie Dasharr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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