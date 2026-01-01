Checkcle als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Echtzeit-Überwachungsplattform für Verfügbarkeit, Infrastruktur und SSL-Überwachung mit öffentlichen Statusseiten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Checkcle erstellen können
Checkcle ist eine Full-Stack-Überwachungsplattform, die DevOps-Teams und Systemadministratoren eine einheitliche Übersicht über Websites, APIs, Server und SSL-Zertifikate von einem einzigen selbst gehosteten Dashboard aus bietet. Sie überwacht HTTP-, TCP-, DNS- und Ping-Endpunkte neben Linux- und Windows-Servermetriken – CPU, RAM, Festplatte und Netzwerk – alles in Echtzeit.
Im Gegensatz zu SaaS-Überwachungstools, die pro Monitor oder pro Benutzer abrechnen, bedeutet das Selbst-Hosting von Checkcle auf Ihrem eigenen VPS unbegrenzte Monitore, volle Datenhoheit und keine wiederkehrenden Gebühren. Öffentliche Statusseiten und Mehrkanal-Benachrichtigungen über Telegram, Slack, Discord, E-Mail und Matrix halten Ihr Team und Ihre Benutzer bei Vorfällen auf dem Laufenden.
Wichtige Funktionen von Checkcle
Verfügbarkeitsüberwachung
Überwachen Sie HTTP-, TCP-, DNS- und Ping-Endpunkte mit konfigurierbaren Intervallen, Reaktionszeitverfolgung und sofortigen Ausfallwarnungen.
Server-Infrastruktur-Metriken
Überwachen Sie die CPU-, RAM-, Festplatten- und Netzwerkauslastung auf Linux- und Windows-Servern über eine schlanke Ein-Zeilen-Agenteninstallation.
SSL- und Domain-Tracking
Überwachen Sie den Ablauf von SSL-Zertifikaten und den Domain-Status, um unerwartete Ausfälle durch abgelaufene oder falsch konfigurierte Zertifikate zu verhindern.
Öffentliche Statusseiten
Teilen Sie den Live-Betriebsstatus mit Nutzern und Stakeholdern über anpassbare, öffentliche Statusseiten.
Multi-Kanal-Benachrichtigung
Senden Sie Vorfallbenachrichtigungen an Telegram, Slack, Discord, E-Mail und Matrix mit anpassbaren Alarmvorlagen.
Warum Sie Checkcle auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.