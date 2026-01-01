Crucix ist eine OSINT (Open Source Intelligence)-Plattform, die Daten aus 27 öffentlichen Quellen — darunter NASA FIRMS Satellitenbilder, maritime AIS-Verfolgung, ACLED Konfliktdaten, FRED Wirtschaftsindikatoren und Social-Sentiment-Feeds — in einem einzigen Echtzeit-Dashboard mit einem WebGL-gestützten 3D-Globus konsolidiert. Die Daten werden alle 15 Minuten automatisch aktualisiert, was Ihnen eine kontinuierliche Lageerfassung ohne manuelles Eingreifen ermöglicht.

Die Plattform liefert mehrstufige Warnmeldungen (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) über Telegram und Discord, LLM-generierte Handelsideen und bidirektionale Bot-Befehle für Briefings auf Abruf. Das Selbst-Hosting von Crucix auf Ihrem VPS hält alle API-Schlüssel und Geheimdienstarchive auf Ihrer eigenen Infrastruktur, gewährleistet eine unterbrechungsfreie Datenerfassung und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Aufbewahrung und Zugriff.