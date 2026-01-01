Crucix als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
OSINT-Intelligence-Plattform, die 27 globale Echtzeit-Datenquellen in einem einheitlichen 3D-Dashboard zusammenführt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Crucix erstellen können
Crucix ist eine OSINT (Open Source Intelligence)-Plattform, die Daten aus 27 öffentlichen Quellen — darunter NASA FIRMS Satellitenbilder, maritime AIS-Verfolgung, ACLED Konfliktdaten, FRED Wirtschaftsindikatoren und Social-Sentiment-Feeds — in einem einzigen Echtzeit-Dashboard mit einem WebGL-gestützten 3D-Globus konsolidiert. Die Daten werden alle 15 Minuten automatisch aktualisiert, was Ihnen eine kontinuierliche Lageerfassung ohne manuelles Eingreifen ermöglicht.
Die Plattform liefert mehrstufige Warnmeldungen (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) über Telegram und Discord, LLM-generierte Handelsideen und bidirektionale Bot-Befehle für Briefings auf Abruf. Das Selbst-Hosting von Crucix auf Ihrem VPS hält alle API-Schlüssel und Geheimdienstarchive auf Ihrer eigenen Infrastruktur, gewährleistet eine unterbrechungsfreie Datenerfassung und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Aufbewahrung und Zugriff.
Wichtige Funktionen von Crucix
27 OSINT-Quellen
Aggregiert Satelliten-, See-, Luftfahrt-, Konflikt-, Wirtschafts- und soziale Stimmungsdaten parallel, mit kontrollierter Leistungsreduzierung, wenn eine Quelle nicht verfügbar ist.
3D-Globus-Visualisierung
Ein WebGL-gesteuerter Globus überlagert Ereignisse geografisch, wodurch Vorfälle regionsübergreifend auf einen Blick korreliert werden können.
Mehrstufiges Warnsystem
Liefert FLASH-, PRIORITY- und ROUTINE-Benachrichtigungen über Telegram und Discord, damit wichtige Entwicklungen Sie sofort erreichen.
LLM Intelligenzanalyse
Integriert sich mit Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini und anderen Anbietern, um Handelsideen und intelligente Signalzusammenfassungen aus gesammelten Daten zu generieren.
Zwei-Wege-Bot-Befehle
Fordern Sie bei Bedarf Statusprüfungen an, lösen Sie manuelle Scans aus und erhalten Sie Briefings direkt über Telegram- oder Discord-Bot-Befehle.
Warum Sie Crucix auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.