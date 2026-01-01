Apache Guacamole als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Clientloses Remote-Desktop-Gateway für den Zugriff auf RDP-, SSH-, VNC- und Telnet-Verbindungen direkt über Ihren Webbrowser.
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Was Sie mit Apache Guacamole erstellen können
Apache Guacamole ist ein clientloses Remote-Desktop-Gateway, das Ihnen den Zugriff auf RDP-, VNC-, SSH- und Telnet-Server von jedem modernen Webbrowser aus ermöglicht – keine Plugins, keine native Client-Software und keine gerätespezifische Einrichtung. Der Browser übernimmt das Rendering, während ein serverseitiger Daemon Protokolle übersetzt, wodurch der Fernzugriff so einfach wie das Öffnen einer URL wird.
Das Selbst-Hosting von Guacamole auf Ihrem eigenen VPS verwandelt Ihren Server in einen zentralen Jump-Host zur Verwaltung entfernter Maschinen überall auf der Welt. Die integrierte Benutzerverwaltung, Audit-Logs und die Verbindungsfreigabe machen es sowohl für Solo-Administratoren als auch für kleine Teams gleichermaßen nützlich, während jede Anmeldeinformation und Sitzung unter Ihrer direkten Kontrolle bleibt.
Wichtige Funktionen von Apache Guacamole
Clientloser Browserzugriff
Verbinden Sie sich direkt von einem Browser-Tab aus mit jedem RDP-, VNC-, SSH- oder Telnet-Host – keine Client-Software, keine Plugins, keine Firewall-Umgehungen.
Multi-Protokoll-Unterstützung
Integrierte Adapter für RDP, VNC, SSH, Telnet und Kubernetes decken den täglichen Bedarf von Administratoren, Entwicklern und Sicherheitsteams ab.
Zentralisierte Zugangsdaten
Speichern Sie Server-Passwörter, SSH-Schlüssel und Zertifikate einmalig in Guacamole und gewähren Sie Benutzern Zugriff, ohne jemals die zugrunde liegenden Geheimnisse preiszugeben.
Benutzer- und Gruppenverwaltung
Rollenbasierte Berechtigungen, LDAP- und SAML-Integration sowie Zugriffsregeln pro Verbindung sorgen dafür, dass große Teams auch bei wachsendem Verbindungsinventar organisiert bleiben.
Sitzungsaufzeichnung und Audit
Optionale Sitzungsaufzeichnung und detaillierte Aktivitätsprotokolle erleichtern die Überprüfung, wer sich wo verbunden hat und was er getan hat.
Warum Sie Apache Guacamole auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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