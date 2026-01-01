Apache Guacamole ist ein clientloses Remote-Desktop-Gateway, das Ihnen den Zugriff auf RDP-, VNC-, SSH- und Telnet-Server von jedem modernen Webbrowser aus ermöglicht – keine Plugins, keine native Client-Software und keine gerätespezifische Einrichtung. Der Browser übernimmt das Rendering, während ein serverseitiger Daemon Protokolle übersetzt, wodurch der Fernzugriff so einfach wie das Öffnen einer URL wird.

Das Selbst-Hosting von Guacamole auf Ihrem eigenen VPS verwandelt Ihren Server in einen zentralen Jump-Host zur Verwaltung entfernter Maschinen überall auf der Welt. Die integrierte Benutzerverwaltung, Audit-Logs und die Verbindungsfreigabe machen es sowohl für Solo-Administratoren als auch für kleine Teams gleichermaßen nützlich, während jede Anmeldeinformation und Sitzung unter Ihrer direkten Kontrolle bleibt.