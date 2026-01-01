Pocket ID ist ein schlanker, quelloffener OIDC-Identitätsanbieter mit einem grundlegenden Unterschied: Er unterstützt ausschließlich Passkeys zur Authentifizierung, ganz ohne Passwort-Login. Benutzer registrieren einen Passkey einmalig – über ihr Telefon, einen Hardware-Schlüssel oder Biometrie – und authentifizieren sich von diesem Zeitpunkt an bei jeder verbundenen App mit einer einzigen Geste.

Das Selbst-Hosting von Pocket ID auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine Single-Sign-On-Schicht für alle Ihre selbst gehosteten Dienste, ohne eine schwergewichtige Identitätsplattform betreiben zu müssen. Ein einziger Container mit integriertem SQLite-Speicher bedeutet, dass es nichts zu warten gibt – verbinden Sie Ihre Apps als OIDC-Clients und eliminieren Sie Passwörter aus Ihrem gesamten selbst gehosteten Stack.