Pocket ID als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Nur-Passkey-OIDC-Anbieter, der passwortloses Single Sign-On für alle Ihre selbst gehosteten Apps hinzufügt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pocket ID erstellen können
Pocket ID ist ein schlanker, quelloffener OIDC-Identitätsanbieter mit einem grundlegenden Unterschied: Er unterstützt ausschließlich Passkeys zur Authentifizierung, ganz ohne Passwort-Login. Benutzer registrieren einen Passkey einmalig – über ihr Telefon, einen Hardware-Schlüssel oder Biometrie – und authentifizieren sich von diesem Zeitpunkt an bei jeder verbundenen App mit einer einzigen Geste.
Das Selbst-Hosting von Pocket ID auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine Single-Sign-On-Schicht für alle Ihre selbst gehosteten Dienste, ohne eine schwergewichtige Identitätsplattform betreiben zu müssen. Ein einziger Container mit integriertem SQLite-Speicher bedeutet, dass es nichts zu warten gibt – verbinden Sie Ihre Apps als OIDC-Clients und eliminieren Sie Passwörter aus Ihrem gesamten selbst gehosteten Stack.
Wichtige Funktionen von Pocket ID
Nur Passkey-Authentifizierung
Die Authentifizierung erfolgt ausschließlich über WebAuthn-Passkeys — keine Passwörter, die in irgendeiner verbundenen Anwendung verwaltet, offengelegt oder zurückgesetzt werden müssen.
OIDC-Anbieter
Fungiert als standardkonformer OpenID Connect-Anbieter, sodass jede App, die OIDC unterstützt, die Authentifizierung an Pocket ID delegieren kann.
Self-Service-Portal für Benutzer
Benutzer verwalten ihre eigenen Passkeys, aktiven Sitzungen und autorisierten Anwendungen über ein übersichtliches Self-Service-Dashboard.
LDAP-Integration
Verbinden Sie sich mit einem bestehenden LDAP oder Active Directory, um Benutzer zu importieren, anstatt Konten manuell in Pocket ID zu verwalten.
Audit-Protokoll
Verfolgen Sie jeden Login, jede Passkey-Registrierung und jedes Client-Autorisierungsereignis mit einem integrierten, durchsuchbaren Audit-Log.
Warum Sie Pocket ID auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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