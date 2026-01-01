Littlelink-Server ist ein leichter, quelloffener, zustandsloser Link-in-Bio-Dienst, der als selbstgehostete Alternative zu Linktree entwickelt wurde. Er rendert eine einzige Landingpage, die all Ihre wichtigen Links – soziale Profile, Inhaltskanäle, E-Mail, Spendenseiten – hinter einer kurzen URL zusammenfasst, die Sie in jede Bio einfügen können.

Da die gesamte Seite aus Umgebungsvariablen generiert wird, gibt es keine Datenbank, kein Admin-Panel und keine nutzerbasierte Preisgestaltung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Besucherdaten, Branding und Analysen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, mit vollständiger Domain-Inhaberschaft und ohne Datenweitergabe an eine Drittanbieterplattform.