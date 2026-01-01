Littlelink-Server mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Zustandslose, selbstgehostete Linktree-Alternative für Creator-Bioseiten mit Dutzenden integrierten Social-Brand-Buttons.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Littlelink-Server
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Littlelink-Server erstellen können
Littlelink-Server ist ein leichter, quelloffener, zustandsloser Link-in-Bio-Dienst, der als selbstgehostete Alternative zu Linktree entwickelt wurde. Er rendert eine einzige Landingpage, die all Ihre wichtigen Links – soziale Profile, Inhaltskanäle, E-Mail, Spendenseiten – hinter einer kurzen URL zusammenfasst, die Sie in jede Bio einfügen können.
Da die gesamte Seite aus Umgebungsvariablen generiert wird, gibt es keine Datenbank, kein Admin-Panel und keine nutzerbasierte Preisgestaltung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Besucherdaten, Branding und Analysen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, mit vollständiger Domain-Inhaberschaft und ohne Datenweitergabe an eine Drittanbieterplattform.
Wichtige Funktionen von Littlelink-Server
Zustandsloser Container
Keine Datenbank oder persistenter Speicher erforderlich – die gesamte Seite wird aus Umgebungsvariablen gerendert, was Bereitstellungen schnell und wegwerfbar macht.
150+ Marken-Buttons
Wird geliefert mit nativen, wiedererkennbaren Buttons für GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify und über hundert weitere Dienste von Haus aus.
Helle und dunkle Designs
Wählen Sie zwischen integrierten hellen und dunklen Präsentationsmodi, um Ihre persönliche Marke anzupassen, ohne benutzerdefiniertes CSS schreiben zu müssen.
Benutzerdefinierte Button-Reihenfolge
Ordnen Sie die Links neu an, die zuerst angezeigt werden sollen, indem Sie eine einfache, kommagetrennte Liste verwenden, damit die wichtigsten Ziele im sichtbaren Bereich bleiben.
Open Graph Metadaten
Enthält konfigurierbare Open Graph- und Twitter Card-Tags, damit Vorschauen auf sozialen Plattformen Ihren Avatar, Namen und Ihre Biografie sauber anzeigen.
Optionale Umami-Analysen
Integriert sich in selbst gehostetes Umami, um Link-Klicks privat zu verfolgen, ohne Cookies von Drittanbietern oder externe Tracker.
Warum Sie Littlelink-Server auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.