Gotify mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Push-Benachrichtigungsserver mit einer einfachen REST-API und Echtzeit-WebSocket-Bereitstellung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Gotify erstellen können
Gotify ist ein leichter Open-Source-Push-Benachrichtigungsserver, mit dem Sie Nachrichten in Echtzeit senden und empfangen können. Eine unkomplizierte REST-API erleichtert die Integration von Benachrichtigungen aus Skripten, Überwachungstools, Cron-Jobs und Anwendungen, ohne auf Firebase, Pushover oder andere Drittanbieterdienste angewiesen zu sein. Es unterstützt mehrere Client-Anwendungen und organisiert Benachrichtigungen nach Quelle mit Prioritätsstufen.
Das Selbst-Hosting von Gotify speichert alle Benachrichtigungsdaten auf Ihrem eigenen VPS und garantiert so Datenschutz und Verfügbarkeit. Sein minimaler Ressourcenverbrauch bedeutet, dass es bequem neben anderen Anwendungen läuft, ohne um Speicher oder CPU zu konkurrieren.
Wichtige Funktionen von Gotify
Einfache REST API
Senden Sie Benachrichtigungen von jedem Skript oder jeder Anwendung mit einer einzigen HTTP-POST-Anfrage – kein SDK erforderlich und keine komplexe Einrichtung.
Echtzeit-WebSockets
Nachrichten werden sofort über WebSocket an verbundene Clients gepusht, wodurch sichergestellt wird, dass Benachrichtigungen auf Ihren Geräten erscheinen, sobald sie gesendet werden.
Android & Web-Clients
Erhalten Sie Benachrichtigungen auf Android-Geräten mit der offiziellen App, oder überwachen Sie Nachrichten in jedem Browser über die integrierte Web-Benutzeroberfläche.
Mehrfachanwendungsunterstützung
Organisieren Sie Benachrichtigungen nach Quellanwendung mit separaten Tokens und Prioritätsstufen, um Überwachungswarnungen, Backups und CI-Ereignisse klar voneinander getrennt zu halten.
Plugin-Erweiterbarkeit
Erweitern Sie Gotify mit Community-Plugins, um neue Benachrichtigungsquellen, Weiterleitungsregeln und benutzerdefinierte Integrationen hinzuzufügen, ohne den Kernserver zu modifizieren.
Warum Sie Gotify auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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