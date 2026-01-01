Scrypted ist eine Open-Source-Plattform fÃ¼r die Integration von Heimvideos und ein Netzwerk-Videorekorder (NVR), der IP-Kameras Ã¼ber Smart-Home-Ã–kosysteme wie HomeKit, Google Home, Alexa und Home Assistant hinweg vereinheitlicht. Seine hardwarebeschleunigte Transkodierung und Plugin-Architektur liefern Live-Streams mit geringer Latenz und zuverlÃ¤ssige 24/7 Aufnahmen ohne Anbieterbindung.

Das Scrypted NVR-Plugin bietet kontinuierliche Aufzeichnung mit KI-gestÃ¼tzter intelligenter Erkennung, sofortigen Bewegungswarnungen und einer ausgefeilten mobilen und Desktop-App zur FernÃ¼berwachung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihr Filmmaterial und eliminiert laufende Cloud-AbonnementgebÃ¼hren.