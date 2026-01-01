Scrypted mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochleistungs-Heimvideo-Integrationsplattform und NVR mit KI-gestÃ¼tzten intelligenten Erkennungen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Scrypted
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Scrypted erstellen kÃ¶nnen
Scrypted ist eine Open-Source-Plattform fÃ¼r die Integration von Heimvideos und ein Netzwerk-Videorekorder (NVR), der IP-Kameras Ã¼ber Smart-Home-Ã–kosysteme wie HomeKit, Google Home, Alexa und Home Assistant hinweg vereinheitlicht. Seine hardwarebeschleunigte Transkodierung und Plugin-Architektur liefern Live-Streams mit geringer Latenz und zuverlÃ¤ssige 24/7 Aufnahmen ohne Anbieterbindung.
Das Scrypted NVR-Plugin bietet kontinuierliche Aufzeichnung mit KI-gestÃ¼tzter intelligenter Erkennung, sofortigen Bewegungswarnungen und einer ausgefeilten mobilen und Desktop-App zur FernÃ¼berwachung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihr Filmmaterial und eliminiert laufende Cloud-AbonnementgebÃ¼hren.
Wichtige Funktionen von Scrypted
Smart-Home-Integration
Streamen Sie Kameras gleichzeitig an HomeKit, Google Home, Alexa und Home Assistant von einer einzigen, einheitlichen Plattform aus.
Rund um die Uhr NVR-Aufnahme
Zeichnen Sie jede Kamera rund um die Uhr mit dem Scrypted NVR-Plugin auf und durchsuchen Sie Aufnahmen Ã¼ber eine intuitive Zeitleisten-Navigation.
Intelligente KI-Erkennungen
Erhalten Sie intelligente Bewegungs-, Personen-, Fahrzeug- und Tierwarnungen, die von gerÃ¤teinternen maschinellen Lernmodellen gestÃ¼tzt werden.
Hardwarebeschleunigung
Nutzen Sie GPU- oder hardwarebeschleunigte Videodekodierung fÃ¼r reibungslose, latenzarme Streams mit minimalem CPU-Overhead.
Plugin-Ã–kosystem
Erweitern Sie die FunktionalitÃ¤t mit Hunderten von Community-Plugins, die Kameras, SchlÃ¶sser, Sensoren und Smart-Home-GerÃ¤te unterstÃ¼tzen.
Warum Sie Scrypted auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.