Firefly ist ein optimierter WireGuard VPN-Server, der die leistungsstarke, moderne Kryptographie von WireGuard mit einer zugänglichen Web-Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Clients, Generierung von Konfigurationen und Überwachung von Verbindungen kombiniert. Er eliminiert die Komplexität der traditionellen WireGuard-Einrichtung, sodass Sie ein sicheres VPN in Minuten statt Stunden in Betrieb nehmen können.

Die Bereitstellung von Firefly auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine dedizierte öffentliche IP für zuverlässigen VPN-Zugriff, Bandbreite auf Unternehmensniveau ohne Drosselung durch den ISP und vollständige Unabhängigkeit von VPN-Drittanbietern, die den Datenverkehr protokollieren oder unerwartete Ausfälle erleiden.