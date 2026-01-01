Firefly mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Einfacher WireGuard-VPN-Server mit einer Web-Verwaltungsoberfläche zum Erstellen und Verwalten sicherer VPN-Verbindungen ohne tiefgehende Netzwerkkenntnisse.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Firefly erstellen können
Firefly ist ein optimierter WireGuard VPN-Server, der die leistungsstarke, moderne Kryptographie von WireGuard mit einer zugänglichen Web-Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Clients, Generierung von Konfigurationen und Überwachung von Verbindungen kombiniert. Er eliminiert die Komplexität der traditionellen WireGuard-Einrichtung, sodass Sie ein sicheres VPN in Minuten statt Stunden in Betrieb nehmen können.
Die Bereitstellung von Firefly auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine dedizierte öffentliche IP für zuverlässigen VPN-Zugriff, Bandbreite auf Unternehmensniveau ohne Drosselung durch den ISP und vollständige Unabhängigkeit von VPN-Drittanbietern, die den Datenverkehr protokollieren oder unerwartete Ausfälle erleiden.
Wichtige Funktionen von Firefly
1-Klick Client-Einrichtung
Generieren Sie WireGuard-Client-Konfigurationen und QR-Codes für mobile Geräte direkt über die Weboberfläche — keine Kommandozeilenkenntnisse erforderlich.
Automatische SSL-Zertifikate
Firefly stellt automatisch kostenlose SSL-Zertifikate bereit und sichert so die Verwaltungsoberfläche ohne manuelle Zertifikatskonfiguration.
Plattformübergreifende Clients
Funktioniert mit allen offiziellen WireGuard-Clients unter iOS, Android, Windows, macOS und Linux – verbinden Sie jedes Gerät mit einer einzigen Konfigurationsdatei.
Echtzeit-Überwachung
Das Dashboard zeigt aktive Verbindungen und die Bandbreitennutzung pro Client an, sodass Sie immer wissen, wer verbunden ist und wie viel Datenverkehr sie verbrauchen.
Kein System-WireGuard erforderlich
Läuft vollständig in Docker, ohne dass WireGuard auf dem Host-Betriebssystem installiert werden muss, was die Bereitstellung vereinfacht und das Host-System sauber hält.
Warum Sie Firefly auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.