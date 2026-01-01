PdfDing ist ein selbst gehosteter PDF-Manager und -Viewer, der Ihre Leseposition geräteübergreifend speichert, sodass Sie auf einem Desktop mit dem Lesen beginnen und auf einem Telefon fortfahren können, ohne Ihren Platz zu verlieren. Dateien werden in Arbeitsbereiche und Sammlungen mit mehrstufiger Tagging-, Favoriten- und Archivierungsfunktion organisiert. Der browserbasierte Viewer ermöglicht es Ihnen, Dokumente zu kommentieren, hervorzuheben, Text hinzuzufügen, zu zeichnen und zu signieren – wobei alle Anmerkungen serverseitig gespeichert und auf jedem Gerät synchronisiert werden.

Das Selbst-Hosting von PdfDing auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Dokumentenbibliothek privat: Es werden keine Dateien in einen Cloud-Dienst hochgeladen, es gibt keine Nutzungsanalysen und Sie haben die volle Kontrolle darüber, wer auf Ihre Instanz zugreifen kann. Optionales OIDC Single Sign-On, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Zugriffssteuerungen pro Link machen es sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für kleine Teams praktisch.