Lightdash ist eine Open-Source-Business-Intelligence-Plattform, die nativ mit dbt (Data Build Tool) zusammenarbeitet. Anstatt Metrikdefinitionen in einem BI-Tool neu zu erstellen, liest Lightdash Ihre bestehenden dbt-Modelle, Tests und Dokumentationen, um automatisch eine Explorationsschnittstelle und eine Metrikschicht zu generieren – so bleibt die Analyselogik versionskontrolliert im Code, wo sie hingehört. Teams können Dashboards erstellen, Ad-hoc-Abfragen ausführen und den Berichtsversand planen, ohne die bereits in ihrem dbt-Projekt geleistete Arbeit zu duplizieren.

Im Gegensatz zu allgemeinen BI-Tools bedeutet Lightdash's Single-Source-of-Truth-Ansatz, dass sich alle darauf basierenden Diagramme automatisch aktualisieren, wenn sich ein dbt-Modell ändert. Das Selbst-Hosten von Lightdash gibt Analyseteams die volle Kontrolle über ihre Dateninfrastruktur, ohne Abfrageergebnisse über Cloud-Plattformen von Drittanbietern zu leiten.