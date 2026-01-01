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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Lightdash erstellen können

Lightdash ist eine Open-Source-Business-Intelligence-Plattform, die nativ mit dbt (Data Build Tool) zusammenarbeitet. Anstatt Metrikdefinitionen in einem BI-Tool neu zu erstellen, liest Lightdash Ihre bestehenden dbt-Modelle, Tests und Dokumentationen, um automatisch eine Explorationsschnittstelle und eine Metrikschicht zu generieren – so bleibt die Analyselogik versionskontrolliert im Code, wo sie hingehört. Teams können Dashboards erstellen, Ad-hoc-Abfragen ausführen und den Berichtsversand planen, ohne die bereits in ihrem dbt-Projekt geleistete Arbeit zu duplizieren.

Im Gegensatz zu allgemeinen BI-Tools bedeutet Lightdash's Single-Source-of-Truth-Ansatz, dass sich alle darauf basierenden Diagramme automatisch aktualisieren, wenn sich ein dbt-Modell ändert. Das Selbst-Hosten von Lightdash gibt Analyseteams die volle Kontrolle über ihre Dateninfrastruktur, ohne Abfrageergebnisse über Cloud-Plattformen von Drittanbietern zu leiten.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Lightdash

dbt-native Metrikschicht

Lightdash liest bestehende dbt-Modelle, Tests und YAML-Dokumentation, um eine Erkundungs-Benutzeroberfläche zu generieren, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Metriken in einem separaten BI-Tool neu zu definieren.

Ad-hoc SQL-Explorer

Führen Sie Ad-hoc-Abfragen direkt aus dem Browser gegen Ihr Data Warehouse aus, wobei Spaltendefinitionen und Testergebnisse automatisch aus dbt-Metadaten abgerufen werden.

Geplante Berichtszustellung

Konfigurieren Sie wiederkehrende Dashboard-Snapshots, die nach einem Zeitplan per E-Mail oder Slack zugestellt werden, um Stakeholder ohne manuelle Exporte oder Downloads auf dem Laufenden zu halten.

KI-Daten-Copilot

Stellen Sie Fragen zu Ihren Daten in natürlicher Sprache und erhalten Sie Diagrammvorschläge, die auf der Metrikschicht basieren, die bereits in Ihrem dbt-Projekt definiert ist.

Versionskontrollierte Analysen

Analysedefinitionen befinden sich im dbt-Code neben Ihren Datenmodellen, wodurch Diagramm- und Metrikänderungen über standardmäßige Git-Workflows überprüfbar, vergleichbar und bereitstellbar werden.

Warum Sie Lightdash auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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