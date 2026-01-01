Foxel ist eine quelloffene private Cloud-Speicherplattform, die Dateien von lokalen Festplatten, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox und anderen Backends hinter einer einzigen Weboberfläche vereint. Ihr herausragendes Merkmal ist die KI-gestützte semantische Suche, mit der Sie Fotos, Videos und Dokumente anhand von Beschreibungen in natürlicher Sprache statt Dateinamen finden können.

Das Selbst-Hosting von Foxel bewahrt Ihre persönliche Medienbibliothek, Arbeitsarchive und geteilte Teamdateien auf einer Infrastruktur auf, die Sie vollständig kontrollieren — keine nutzerbasierten Gebühren, keine proprietäre Bindung und keine Drittanbieter, die Ihre Daten scannen, um Embeddings zu erstellen. Rollenbasierte Zugriffskontrolle, signierte Freigabelinks und Protokollzuordnungen über die S3-API und WebDAV machen es sowohl für Einzelpersonen als auch für kleine Teams geeignet.