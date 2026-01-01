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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Foxel erstellen können

Foxel ist eine quelloffene private Cloud-Speicherplattform, die Dateien von lokalen Festplatten, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox und anderen Backends hinter einer einzigen Weboberfläche vereint. Ihr herausragendes Merkmal ist die KI-gestützte semantische Suche, mit der Sie Fotos, Videos und Dokumente anhand von Beschreibungen in natürlicher Sprache statt Dateinamen finden können.

Das Selbst-Hosting von Foxel bewahrt Ihre persönliche Medienbibliothek, Arbeitsarchive und geteilte Teamdateien auf einer Infrastruktur auf, die Sie vollständig kontrollieren — keine nutzerbasierten Gebühren, keine proprietäre Bindung und keine Drittanbieter, die Ihre Daten scannen, um Embeddings zu erstellen. Rollenbasierte Zugriffskontrolle, signierte Freigabelinks und Protokollzuordnungen über die S3-API und WebDAV machen es sowohl für Einzelpersonen als auch für kleine Teams geeignet.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Foxel

Semantische KI-Suche

Finde Fotos und Dokumente, indem du sie in einfacher Sprache beschreibst, mithilfe konfigurierbarer Einbettungsmodelle und Milvus- oder Qdrant-Vektordatenbanken.

Vereinheitlichte Speicher-Backends

Verbinden Sie lokale Festplatten, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox und mehr hinter einer einzigen Benutzeroberfläche mit steckbaren Adaptern.

Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Definieren Sie benutzerdefinierte Rollen mit pfadbasierten Lese-, Schreib-, Lösch- und Freigabeberechtigungen mithilfe von Wildcards, Regex und nach Priorität geordneten Regeln.

Integrierte Dateivorschau

Bilder, Videos, PDFs, Office-Dokumente, Text und Quellcode direkt im Browser streamen, ohne die Originaldatei herunterzuladen.

Protokollzuordnungen

Stellen Sie Ihren Speicher über S3-kompatible Endpunkte, WebDAV-Mounts und signierte Direktlinks für Skripte, Apps und OS-Dateimanager bereit.

Plugin und KI-Agent

Erweitern Sie die Plattform mit manifestbasierten Plugins und einem integrierten KI-Agenten, der Dateivorgänge und Automatisierungsaufgaben ausführt.

Warum Sie Foxel auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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