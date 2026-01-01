Foxel in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter privater Cloud-Speicher mit KI-gestützter semantischer Suche in Fotos, Videos und Dokumenten.
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Was Sie mit Foxel erstellen können
Foxel ist eine quelloffene private Cloud-Speicherplattform, die Dateien von lokalen Festplatten, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox und anderen Backends hinter einer einzigen Weboberfläche vereint. Ihr herausragendes Merkmal ist die KI-gestützte semantische Suche, mit der Sie Fotos, Videos und Dokumente anhand von Beschreibungen in natürlicher Sprache statt Dateinamen finden können.
Das Selbst-Hosting von Foxel bewahrt Ihre persönliche Medienbibliothek, Arbeitsarchive und geteilte Teamdateien auf einer Infrastruktur auf, die Sie vollständig kontrollieren — keine nutzerbasierten Gebühren, keine proprietäre Bindung und keine Drittanbieter, die Ihre Daten scannen, um Embeddings zu erstellen. Rollenbasierte Zugriffskontrolle, signierte Freigabelinks und Protokollzuordnungen über die S3-API und WebDAV machen es sowohl für Einzelpersonen als auch für kleine Teams geeignet.
Wichtige Funktionen von Foxel
Semantische KI-Suche
Finde Fotos und Dokumente, indem du sie in einfacher Sprache beschreibst, mithilfe konfigurierbarer Einbettungsmodelle und Milvus- oder Qdrant-Vektordatenbanken.
Vereinheitlichte Speicher-Backends
Verbinden Sie lokale Festplatten, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox und mehr hinter einer einzigen Benutzeroberfläche mit steckbaren Adaptern.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Definieren Sie benutzerdefinierte Rollen mit pfadbasierten Lese-, Schreib-, Lösch- und Freigabeberechtigungen mithilfe von Wildcards, Regex und nach Priorität geordneten Regeln.
Integrierte Dateivorschau
Bilder, Videos, PDFs, Office-Dokumente, Text und Quellcode direkt im Browser streamen, ohne die Originaldatei herunterzuladen.
Protokollzuordnungen
Stellen Sie Ihren Speicher über S3-kompatible Endpunkte, WebDAV-Mounts und signierte Direktlinks für Skripte, Apps und OS-Dateimanager bereit.
Plugin und KI-Agent
Erweitern Sie die Plattform mit manifestbasierten Plugins und einem integrierten KI-Agenten, der Dateivorgänge und Automatisierungsaufgaben ausführt.
Warum Sie Foxel auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.