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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenBao erstellen können

OpenBao ist ein von der Community betriebener Open-Source-Fork von HashiCorp Vault, der entwickelt wurde, um eine sichere, zentralisierte Geheimnisverwaltung für Teams und Anwendungen bereitzustellen. Es ermöglicht Ihnen, dynamische Geheimnisse, Verschlüsselungsschlüssel und Anmeldeinformationen über eine einheitliche API zu speichern, darauf zuzugreifen und sie zu rotieren, ohne sensible Daten über Konfigurationsdateien oder Umgebungsvariablen zu verteilen.

Das Selbst-Hosting von OpenBao auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Geheimnisse Ihre Infrastruktur niemals verlassen – es gibt keine Nutzungslimits, keine Anbieterbindung und kein Risiko, dass ein SaaS-Anbieter auf Ihre Anmeldeinformationen zugreift. Sie erhalten den vollständigen Vault-kompatiblen Funktionsumfang unter Ihrer Kontrolle.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von OpenBao

Dynamische Secrets

Generieren Sie bei Bedarf kurzlebige Zugangsdaten für Datenbanken und Cloud-Anbieter, die automatisch widerrufen werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Verschlüsselter Schlüssel-Wert-Speicher

Speichern Sie beliebige Geheimnisse im Ruhezustand mit AES-256-GCM-Verschlüsselung, damit sensible Werte niemals auf der Festplatte offengelegt werden.

Feingranulare Zugriffskontrolle

Definieren Sie richtlinienbasierte Zugriffsregeln, die einschränken, welche Dienste und Benutzer bestimmte geheime Pfade lesen, schreiben oder auflisten können.

Mehrere Authentifizierungsmethoden

Authentifizieren Sie Anwendungen und Benutzer über Tokens, Userpass, AppRole, LDAP, JWT und andere Methoden, ohne Ihren Workflow zu ändern.

Vollständige Audit-Protokollierung

Jede Anfrage und Antwort wird in manipulationssicheren Audit-Sinks protokolliert, wodurch Sie einen vollständigen Prüfpfad für Compliance und Incident Response erhalten.

HTTP API und CLI

Integrieren Sie den Abruf von Geheimnissen in jede Sprache oder Pipeline mithilfe der REST-API oder des plattformübergreifenden bao CLI.

Warum Sie OpenBao auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Vaultwarden

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Vaultwarden ist ein schlanker, selbst gehosteter Passwort-Manager, kompatibel mit Bitwarden

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2FAuth

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Selbst gehosteter Zwei-Faktor-Authentifizierungscode-Manager für Web und Mobil

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Open-Source-Identitätsanbieter, fokussiert auf Flexibilität und Vielseitigkeit

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