Open Notebook ist eine selbst gehostete, KI-native Notizbuch-Plattform, die Ihre Texte, Recherchen und KI-Unterstützung in einer einzigen Umgebung vereint. Anstatt zwischen Dokumenten, Chat-Schnittstellen und verstreuten Dateisystemen zu wechseln, schafft Open Notebook einen einzigen Arbeitsbereich, in dem Notizen, hochgeladene Dateien und KI-Kontext miteinander verbunden bleiben – so wird es einfacher, von groben Ideen zu strukturierter Dokumentation zu gelangen, ohne das Wissen zu verlieren, das Sie im Laufe der Zeit aufbauen.

Diese Bereitstellung koppelt Open Notebook mit SurrealDB für die persistente Speicherung, wodurch alle Ihre Notizen und die KI-Interaktionshistorie auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Self-Hosting bedeutet, dass Ihre Daten niemals über SaaS-Systeme von Drittanbietern laufen und Sie die volle Kontrolle über Zugriff, Backups und Aufbewahrung behalten.