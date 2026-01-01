Open Notebook als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
KI-nativer Wissensarbeitsbereich, der Notizen, Dokumentenverwaltung und kontextuellen KI-Chat in einer selbst gehosteten App kombiniert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Open Notebook erstellen können
Open Notebook ist eine selbst gehostete, KI-native Notizbuch-Plattform, die Ihre Texte, Recherchen und KI-Unterstützung in einer einzigen Umgebung vereint. Anstatt zwischen Dokumenten, Chat-Schnittstellen und verstreuten Dateisystemen zu wechseln, schafft Open Notebook einen einzigen Arbeitsbereich, in dem Notizen, hochgeladene Dateien und KI-Kontext miteinander verbunden bleiben – so wird es einfacher, von groben Ideen zu strukturierter Dokumentation zu gelangen, ohne das Wissen zu verlieren, das Sie im Laufe der Zeit aufbauen.
Diese Bereitstellung koppelt Open Notebook mit SurrealDB für die persistente Speicherung, wodurch alle Ihre Notizen und die KI-Interaktionshistorie auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Self-Hosting bedeutet, dass Ihre Daten niemals über SaaS-Systeme von Drittanbietern laufen und Sie die volle Kontrolle über Zugriff, Backups und Aufbewahrung behalten.
Wichtige Funktionen von Open Notebook
Vereinheitlichter KI-Arbeitsbereich
Notizen und KI-Chat teilen sich denselben Kontext, sodass der Assistent auf Ihre tatsächlichen Dokumente zurückgreift, anstatt nur auf allgemeines Wissen.
SurrealDB Backend
Dedizierte SurrealDB-Instanz bietet schnellen, persistenten Speicher für Notizen, hochgeladene Dateien und den Datenbankstatus über Neustarts hinweg.
Kontextbezogene Unterstützung
Stellen Sie Fragen zu Ihrem eigenen Material und erhalten Sie Antworten, die auf den Notizen und Dokumenten basieren, die Sie bereits verfasst haben.
Privat von Haus aus
Alle Daten bleiben auf Ihrem VPS — keine SaaS-Synchronisierung, kein Zugriff Dritter auf Ihre Notizen oder KI-Gespräche.
Flexibles Wissensmanagement
Geeignet für persönliche Forschungsjournale, technische Runbooks, Produktplanung und langfristige Wissensdatenbanken.
Warum Sie Open Notebook auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.