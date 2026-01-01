Mautic per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Marketing-Automatisierungsplattform für E-Mail-Kampagnen, Lead-Scoring und kanalübergreifendes Kundenengagement.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Mautic
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mautic erstellen können
Mautic ist eine vollständig quelloffene Marketing-Automatisierungsplattform, die Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Kampagnen, Kontaktdaten und Customer Journeys gibt. Im Gegensatz zu SaaS-Marketing-Tools, die pro Kontakt abrechnen, läuft Mautic auf Ihrer eigenen Infrastruktur – keine wiederkehrenden Plattformgebühren, keine Datenweitergabe an Dritte und keine Anbieterbindung.
Das Selbst-Hosting von Mautic auf einem VPS hält Ihre Kundendaten unter Ihrer direkten Kontrolle – entscheidend für die Anforderungen der DSGVO und Datensouveränität. Ohne Preisgestaltung pro Kontakt können Sie Ihre Marketingaktivitäten ohne Kostenstrafen skalieren, wobei Sie die volle Kontrolle über jede E-Mail, Kampagne und Lead-Interaktion behalten.
Wichtige Funktionen von Mautic
E-Mail-Kampagnen-Automatisierung
Erstellen Sie automatisierte Drip-Kampagnen und Broadcast-E-Mails mit einem Drag-and-Drop-Builder, dynamischer Inhalts-Personalisierung und A/B-Tests.
Lead-Scoring und -Tracking
Bewerten Sie Kontakte basierend auf Seitenbesuchen, E-Mail-Öffnungen, Formularübermittlungen und benutzerdefinierten Ereignissen, um die Nachverfolgung zum richtigen Zeitpunkt zu priorisieren.
Visueller Kampagnen-Builder
Gestalten Sie komplexe mehrstufige Customer Journeys mit einem Canvas-basierten Workflow-Editor, der Bedingungen, Aktionen und Entscheidungen verbindet.
Kontaktsegmentierung
Segmentieren Sie Kontakte dynamisch mithilfe von Verhaltensdaten, demografischen Daten und benutzerdefinierten Feldern, um die richtige Zielgruppe für jede Kampagne anzusprechen.
Multi-Channel-Outreach
Erreichen Sie Kontakte per E-Mail, SMS, Push-Benachrichtigungen und Web-Benachrichtigungen von einer einzigen Plattform aus mit einheitlichem Engagement-Tracking.
Warum Sie Mautic auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.