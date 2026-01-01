Mautic ist eine vollständig quelloffene Marketing-Automatisierungsplattform, die Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Kampagnen, Kontaktdaten und Customer Journeys gibt. Im Gegensatz zu SaaS-Marketing-Tools, die pro Kontakt abrechnen, läuft Mautic auf Ihrer eigenen Infrastruktur – keine wiederkehrenden Plattformgebühren, keine Datenweitergabe an Dritte und keine Anbieterbindung.

Das Selbst-Hosting von Mautic auf einem VPS hält Ihre Kundendaten unter Ihrer direkten Kontrolle – entscheidend für die Anforderungen der DSGVO und Datensouveränität. Ohne Preisgestaltung pro Kontakt können Sie Ihre Marketingaktivitäten ohne Kostenstrafen skalieren, wobei Sie die volle Kontrolle über jede E-Mail, Kampagne und Lead-Interaktion behalten.