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Leichter, quelloffener Webmail-Client, der mehrere E-Mail-Konten und Newsfeeds in einer schnellen OberflÃ¤che vereint.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Cypht erstellen kÃ¶nnen

Cypht ist ein modularer, quelloffener Webmail-Client, der auf Einfachheit und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Im Gegensatz zu schwerfÃ¤lligen Webmail-LÃ¶sungen fasst Cypht mehrere IMAP- und POP3-E-Mail-Konten zusammen mit RSS/Atom-Newsfeeds in einer einzigen, vereinheitlichten Posteingangsansicht zusammen â€“ so erhalten Sie ein vollstÃ¤ndiges Bild Ihrer Kommunikation, ohne zwischen Diensten wechseln zu mÃ¼ssen.

Cypht basiert auf PHP mit einer Alpine Linux-Basis, lÃ¤uft effizient auf bescheidener Hardware und speichert Benutzerkonfigurationen in einer Datenbank fÃ¼r zuverlÃ¤ssige Multi-User-Bereitstellungen. Seine modulbasierte Architektur bedeutet, dass Sie nur die Funktionen laden, die Sie benÃ¶tigen, wodurch die BenutzeroberflÃ¤che sauber und der Speicherbedarf gering bleibt.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Cypht

Mehrfachkonto-Aggregation

Verbinden Sie mehrere IMAP- und POP3-E-Mail-Konten in einer einzigen, vereinheitlichten Posteingangsansicht fÃ¼r eine schnellere E-Mail-Verwaltung.

Newsfeed-Integration

Kombinieren Sie E-Mail- und RSS/Atom-Nachrichten-Feeds in einer einzigen OberflÃ¤che, wodurch die Anzahl der Apps reduziert wird, die Sie benÃ¶tigen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Modulare Architektur

Aktivieren Sie nur die Module, die Sie benÃ¶tigen â€“ Kontakte, Kalender, IMAP-Ordner, Sieve-Filter und mehr â€“ um die BenutzeroberflÃ¤che schlank zu halten.

DatenbankgestÃ¼tzte Sitzungen

Speichert Benutzerkonfigurationen und -sitzungen in MariaDB fÃ¼r zuverlÃ¤ssige, skalierbare Mehrbenutzer-Bereitstellungen.

Geringer Platzbedarf

LÃ¤uft auf Alpine Linux mit Nginx und PHP, gebÃ¼ndelt in einem einzigen ~290 MB groÃŸen Image, das minimale VPS-Ressourcen benÃ¶tigt.

Warum Sie Cypht auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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