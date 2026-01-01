Cypht als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichter, quelloffener Webmail-Client, der mehrere E-Mail-Konten und Newsfeeds in einer schnellen OberflÃ¤che vereint.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Cypht erstellen kÃ¶nnen
Cypht ist ein modularer, quelloffener Webmail-Client, der auf Einfachheit und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Im Gegensatz zu schwerfÃ¤lligen Webmail-LÃ¶sungen fasst Cypht mehrere IMAP- und POP3-E-Mail-Konten zusammen mit RSS/Atom-Newsfeeds in einer einzigen, vereinheitlichten Posteingangsansicht zusammen â€“ so erhalten Sie ein vollstÃ¤ndiges Bild Ihrer Kommunikation, ohne zwischen Diensten wechseln zu mÃ¼ssen.
Cypht basiert auf PHP mit einer Alpine Linux-Basis, lÃ¤uft effizient auf bescheidener Hardware und speichert Benutzerkonfigurationen in einer Datenbank fÃ¼r zuverlÃ¤ssige Multi-User-Bereitstellungen. Seine modulbasierte Architektur bedeutet, dass Sie nur die Funktionen laden, die Sie benÃ¶tigen, wodurch die BenutzeroberflÃ¤che sauber und der Speicherbedarf gering bleibt.
Wichtige Funktionen von Cypht
Mehrfachkonto-Aggregation
Verbinden Sie mehrere IMAP- und POP3-E-Mail-Konten in einer einzigen, vereinheitlichten Posteingangsansicht fÃ¼r eine schnellere E-Mail-Verwaltung.
Newsfeed-Integration
Kombinieren Sie E-Mail- und RSS/Atom-Nachrichten-Feeds in einer einzigen OberflÃ¤che, wodurch die Anzahl der Apps reduziert wird, die Sie benÃ¶tigen, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Modulare Architektur
Aktivieren Sie nur die Module, die Sie benÃ¶tigen â€“ Kontakte, Kalender, IMAP-Ordner, Sieve-Filter und mehr â€“ um die BenutzeroberflÃ¤che schlank zu halten.
DatenbankgestÃ¼tzte Sitzungen
Speichert Benutzerkonfigurationen und -sitzungen in MariaDB fÃ¼r zuverlÃ¤ssige, skalierbare Mehrbenutzer-Bereitstellungen.
Geringer Platzbedarf
LÃ¤uft auf Alpine Linux mit Nginx und PHP, gebÃ¼ndelt in einem einzigen ~290 MB groÃŸen Image, das minimale VPS-Ressourcen benÃ¶tigt.
Warum Sie Cypht auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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