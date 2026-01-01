Cypht ist ein modularer, quelloffener Webmail-Client, der auf Einfachheit und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Im Gegensatz zu schwerfÃ¤lligen Webmail-LÃ¶sungen fasst Cypht mehrere IMAP- und POP3-E-Mail-Konten zusammen mit RSS/Atom-Newsfeeds in einer einzigen, vereinheitlichten Posteingangsansicht zusammen â€“ so erhalten Sie ein vollstÃ¤ndiges Bild Ihrer Kommunikation, ohne zwischen Diensten wechseln zu mÃ¼ssen.

Cypht basiert auf PHP mit einer Alpine Linux-Basis, lÃ¤uft effizient auf bescheidener Hardware und speichert Benutzerkonfigurationen in einer Datenbank fÃ¼r zuverlÃ¤ssige Multi-User-Bereitstellungen. Seine modulbasierte Architektur bedeutet, dass Sie nur die Funktionen laden, die Sie benÃ¶tigen, wodurch die BenutzeroberflÃ¤che sauber und der Speicherbedarf gering bleibt.