Bis zu 69 % Rabatt auf Cleanuparr

Cleanuparr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Erweiterter Warteschlangenreiniger fÃ¼r den Servarr-Stack, der feststeckende, fehlgeschlagene und bÃ¶sartige Downloads automatisch entfernt.

Ihre Anwendung sofort verÃ¶ffentlichen
Kostenlose automatische wÃ¶chentliche Backups
KI-verwalteter VPS
5,49â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Cleanuparr als Ein-Klick-Installation bereitstellen.

WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Cleanuparr

69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr

Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Cleanuparr erstellen kÃ¶nnen

Cleanuparr ist ein selbst gehosteter Download-Manager, der speziell fÃ¼r das Servarr-Ã–kosystem entwickelt wurde. Er verbindet sich mit Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und Whisparr sowie mit qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent und rTorrent und Ã¼berprÃ¼ft dann kontinuierlich die Warteschlange, um Downloads zu erkennen und zu entfernen, die feststecken, in Metadaten hÃ¤ngen bleiben, zu langsam herunterladen, nicht importiert werden kÃ¶nnen oder bekannten Malware-Mustern wie verdÃ¤chtigen .lnk- und .zipx-Dateien entsprechen.

Ãœber die Warteschlangenhygiene hinaus sucht Cleanuparr proaktiv nach fehlenden Medien und QualitÃ¤ts-Upgrades, die den Grenzwert nicht erreichen, bereinigt abgeschlossene Seeds, entfernt verwaiste Dateien, die nicht mehr von den Arrs verfolgt werden, und sendet Benachrichtigungen bei jedem Treffer oder jeder Entfernung. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Medienautomatisierung rund um die Uhr sauber, ohne dass eine manuelle Warteschlangenbetreuung erforderlich ist.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Cleanuparr

Strike-basierte Bereinigung

Markieren Sie fehlerhafte Downloads mit konfigurierbaren Strikes und entfernen und blockieren Sie sie automatisch, sobald sie Ihren Schwellenwert erreichen.

Malware-Blocker

Erkennen und entfernen Sie bekannte bÃ¶sartige Torrents mithilfe von von der Community gepflegten Mustern und einer integrierten Sperrliste fÃ¼r verdÃ¤chtige Dateitypen.

Servarr-weite Integration

Funktioniert mit Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und Whisparr zusammen mit qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent und rTorrent an einem Ort.

Fehlende und Upgrade-Suche

LÃ¶st automatisch Suchen nach fehlenden Elementen und QualitÃ¤ts-Upgrades aus, die den Grenzwert nicht erreichen, einschlieÃŸlich der Verfolgung benutzerdefinierter Formatpunktzahlen.

Bereinigung von Verwaisten und Seeding

Entfernt Downloads ohne Hardlinks oder ARR-Referenzen, bereinigt langlebige Seeds und unterstÃ¼tzt Cross-Seed-fÃ¤hige Workflows.

Echtzeit-Benachrichtigungen

Sendet Benachrichtigungen bei jedem Strike, jeder Entfernung oder jeder Blockierung Ã¼ber Ihren bevorzugten Benachrichtigungskanal, damit Ihnen nichts unbemerkt entgeht.

Warum Sie Cleanuparr auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

ÃœberprÃ¼fung...

Lokal verÃ¶ffentlichen. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SÃ¼damerika.
Loslegen
Lokal verÃ¶ffentlichen. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer RÃ¼ckerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Immich

Immich

Immich ist eine leistungsstarke, selbst gehostete Foto- und VideoverwaltungslÃ¶sung

Bereitstellen
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Streamen Sie persÃ¶nliche Musikbibliotheken Ã¼ber einen Subsonic-kompatiblen API-Server

Bereitstellen
AllTube

AllTube

WeboberflÃ¤che zum Herunterladen von Videos von YouTube und anderen Websites

Bereitstellen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre PrivatsphÃ¤re ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die fÃ¼r das ordnungsgemÃ¤ÃŸe Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem GerÃ¤t zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzufÃ¼hren, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.