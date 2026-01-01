Cleanuparr ist ein selbst gehosteter Download-Manager, der speziell fÃ¼r das Servarr-Ã–kosystem entwickelt wurde. Er verbindet sich mit Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und Whisparr sowie mit qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent und rTorrent und Ã¼berprÃ¼ft dann kontinuierlich die Warteschlange, um Downloads zu erkennen und zu entfernen, die feststecken, in Metadaten hÃ¤ngen bleiben, zu langsam herunterladen, nicht importiert werden kÃ¶nnen oder bekannten Malware-Mustern wie verdÃ¤chtigen .lnk - und .zipx -Dateien entsprechen.

Ãœber die Warteschlangenhygiene hinaus sucht Cleanuparr proaktiv nach fehlenden Medien und QualitÃ¤ts-Upgrades, die den Grenzwert nicht erreichen, bereinigt abgeschlossene Seeds, entfernt verwaiste Dateien, die nicht mehr von den Arrs verfolgt werden, und sendet Benachrichtigungen bei jedem Treffer oder jeder Entfernung. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Medienautomatisierung rund um die Uhr sauber, ohne dass eine manuelle Warteschlangenbetreuung erforderlich ist.