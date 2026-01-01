Nuclio ist eine hochleistungsfähige Open-Source-Serverless-Plattform für die Echtzeit-Ereignis- und Datenverarbeitung. Es führt Ihren Code als Funktionen aus, die auf eine Vielzahl von Triggern reagieren – HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS und geplante Cron-Jobs – und skaliert jede Funktion automatisch je nach Bedarf hoch und runter. Funktionen laufen in dedizierten Containern, die direkt über das Browser-Dashboard erstellt und bereitgestellt werden.

Im Gegensatz zu allgemeinen Automatisierungstools ist Nuclio auf Geschwindigkeit ausgelegt und verarbeitet Hunderttausende von Ereignissen pro Sekunde pro Prozess, mit optionaler GPU-Beschleunigung für Machine-Learning-Inferenz. Das Selbst-Hosting von Nuclio auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Datenpipelines, Modelle und Ereignisquellen unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Cloud-Gebühren pro Aufruf und ohne Anbieterbindung.