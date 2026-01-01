OpenProject ist eine Open-Source-Projektmanagement-Plattform, die Teams eine selbst gehostete Alternative zu Jira, Asana und Basecamp bietet. Sie deckt den gesamten Projektlebenszyklus ab – von der Aufgaben- und Fehlerverfolgung über die Gantt-Zeitplanplanung, Agile Boards (Scrum und Kanban) und integrierte Zeiterfassung – in einer einzigen Anwendung. Im Gegensatz zu SaaS-Tools bleiben bei der Selbsthosting-Lösung alle Projektdaten, Zeitpläne und die Teamkommunikation innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.

Teams in der Softwareentwicklung, im Ingenieurwesen, in Regierungsbehörden und Bauunternehmen nutzen OpenProject, um komplexe, teamübergreifende Projekte mit strengen Anforderungen an die Datenhoheit zu verwalten. Diese Vorlage stellt OpenProject mit dedizierten Web-, Hintergrund-Worker- und PostgreSQL-Diensten gemäß der empfohlenen Produktionsarchitektur bereit.