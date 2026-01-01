OpenProject mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Projektmanagement-Plattform mit Aufgabenverfolgung, Gantt-Planung, Agilen Boards und Zeiterfassung in einer selbst gehosteten Anwendung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenProject erstellen können
OpenProject ist eine Open-Source-Projektmanagement-Plattform, die Teams eine selbst gehostete Alternative zu Jira, Asana und Basecamp bietet. Sie deckt den gesamten Projektlebenszyklus ab – von der Aufgaben- und Fehlerverfolgung über die Gantt-Zeitplanplanung, Agile Boards (Scrum und Kanban) und integrierte Zeiterfassung – in einer einzigen Anwendung. Im Gegensatz zu SaaS-Tools bleiben bei der Selbsthosting-Lösung alle Projektdaten, Zeitpläne und die Teamkommunikation innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.
Teams in der Softwareentwicklung, im Ingenieurwesen, in Regierungsbehörden und Bauunternehmen nutzen OpenProject, um komplexe, teamübergreifende Projekte mit strengen Anforderungen an die Datenhoheit zu verwalten. Diese Vorlage stellt OpenProject mit dedizierten Web-, Hintergrund-Worker- und PostgreSQL-Diensten gemäß der empfohlenen Produktionsarchitektur bereit.
Wichtige Funktionen von OpenProject
Arbeitspaketverfolgung
Erstellen und verwalten Sie Aufgaben, Fehler, User Stories und Meilensteine mit umfangreichen Metadaten, Hierarchien und Beziehungen zwischen Elementen.
Gantt-Zeitplanplanung
Planen Sie die Arbeit zeitübergreifend mit interaktiven Gantt-Diagrammen, Abhängigkeiten und Meilensteinverfolgung für mehrphasige Projekte.
Agile Boards
Führen Sie Scrum-Sprints oder Kanban-Workflows mit Drag-and-Drop-Boards, Backlog-Verwaltung und Velocity-Tracking aus.
Zeit- und Kostenerfassung
Erfassen Sie Arbeitszeiten für Arbeitspakete, legen Sie Budgets fest und erstellen Sie Kostenberichte, um Projekte im Zeit- und Kostenrahmen zu halten.
GitHub & GitLab Integration
Verknüpfen Sie Pull-Requests und Commits direkt mit Arbeitspaketen, um Entwicklern und Projektmanagern eine einheitliche Übersicht über den Fortschritt zu ermöglichen.
Warum Sie OpenProject auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.